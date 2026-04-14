費城76人隊爭奪季後賽席位的道路遭遇重大打擊。根據ESPN權威記者Shams Charania於今（14）日的節目中報導，76人當家球星恩比德（Joel Embiid）因剛接受完闌尾切除手術，預計將無法在即將到來的附加賽中上場。這對即將與奧蘭多魔術隊展開生死決戰的76人來說，無疑是致命的考驗。
闌尾炎術後復原中 歸期仍是未知數
恩比德是在上周五成功接受了闌尾切除手術。Charania指出，恩比德目前正處於手術後的初步恢復階段，隨後還必須進行專業的物理復健，才能獲得上場許可。雖然手術過程順利，但醫學專家認為在短短一周內重返高強度的NBA賽場極具難度。
在受傷病困擾的前38場比賽中，恩比德繳出場均26.9分、7.7籃板、3.9助攻以及1.2次阻攻的全能數據。目前尚不清楚若76人成功晉級，恩比德能否在季後賽後續輪次中回歸。
魔術強敵壓境 卓蒙德、波納臨危受命
作為東區第7種子，76人將於周三在主場迎戰第8名的奧蘭多魔術隊。根據賽制，76人只需贏下這場比賽即可鎖定第7種子晉級季後賽；若不幸敗北，則需在週五與第9、10名之間的勝者爭奪最後一張門票。
在恩比德缺陣期間，76人內線預計將由老將卓蒙德（Andre Drummond）與年輕小將波納（Adem Bona）共同扛起。然而，面對魔術隊禁區強大的運動能力，卓蒙德能否在長防守時間下維持穩定，將是76人保住季後賽門票的關鍵。
費城主場迎戰生死鬥
這場攸關晉級命運的附加賽定於當地時間4月15日在費城舉行。即便失去核心領袖，76人全隊上下仍必須在主場球迷面前展現韌性。倘若無法在恩比德缺席的情況下突圍，76人本賽季的旅程恐怕將在附加賽就提前畫下句點。
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恩比德是在上周五成功接受了闌尾切除手術。Charania指出，恩比德目前正處於手術後的初步恢復階段，隨後還必須進行專業的物理復健，才能獲得上場許可。雖然手術過程順利，但醫學專家認為在短短一周內重返高強度的NBA賽場極具難度。
在受傷病困擾的前38場比賽中，恩比德繳出場均26.9分、7.7籃板、3.9助攻以及1.2次阻攻的全能數據。目前尚不清楚若76人成功晉級，恩比德能否在季後賽後續輪次中回歸。
魔術強敵壓境 卓蒙德、波納臨危受命
作為東區第7種子，76人將於周三在主場迎戰第8名的奧蘭多魔術隊。根據賽制，76人只需贏下這場比賽即可鎖定第7種子晉級季後賽；若不幸敗北，則需在週五與第9、10名之間的勝者爭奪最後一張門票。
在恩比德缺陣期間，76人內線預計將由老將卓蒙德（Andre Drummond）與年輕小將波納（Adem Bona）共同扛起。然而，面對魔術隊禁區強大的運動能力，卓蒙德能否在長防守時間下維持穩定，將是76人保住季後賽門票的關鍵。
費城主場迎戰生死鬥
這場攸關晉級命運的附加賽定於當地時間4月15日在費城舉行。即便失去核心領袖，76人全隊上下仍必須在主場球迷面前展現韌性。倘若無法在恩比德缺席的情況下突圍，76人本賽季的旅程恐怕將在附加賽就提前畫下句點。