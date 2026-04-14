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NBA官方今（14）日正式公布了2025-26賽季第25周的東、西區單周最佳球員。西區由洛杉磯湖人隊的「不老傳奇」勒布朗·詹姆斯（LeBron James）奪魁，東區則由多倫多暴龍隊的英格拉姆（Brandon Ingram）當選。這份榮譽不僅再次證明了詹姆斯頂尖的競技狀態，更讓他刷爆了多項歷史紀錄，包括史上最老單周最佳球員，以及斷檔領先第二的傳奇球星科比·布萊恩（Kobe Bryant）與凱文·杜蘭特（Kevin Durant）高達37次。目前年齡來到的詹姆斯，憑藉上周帶領湖人取得3勝1負的優異戰績，場均貢獻的全能數據，再次刷新了由自己保持的「史上最老單周最佳球員」紀錄。回顧這項紀錄的歷史，詹姆斯在去年2月（當時40歲）就已經超越了「籃球之神」麥可·喬丹（Michael Jordan），成為聯盟歷史上最年長的周最佳得主。如今，他在年過41歲後依然能展現統治級的影響力，將這項「長壽紀錄」推向了後人難以企及的高度。除了刷新高齡紀錄，詹姆斯在周最佳獲獎次數上也持續擴大「詹皇障礙」。這是他職業生涯獲得單周最佳球員，穩坐歷史第一人的寶座。令人震驚的是，詹姆斯在此數據上領先第二名的幅度驚人。目前排名歷史第二的科比·布萊恩（Kobe Bryant）與凱文·杜蘭特（Kevin Durant）皆為33次，詹姆斯整整，獲獎次數甚至比兩位第二名的總和還要多。