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▲馮晨軒（如圖）被爆求婚成功孟潔。（圖／翻攝自馮晨軒IG＠cookiefeng1025）

馮晨軒捉姦在床渣女！心碎不交女友

▲馮晨軒（如圖）捉姦在床渣女，心碎不敢交女友。（圖／翻攝自《11點熱吵店》YouTube）

馮晨軒是誰？模仿搞笑轉型創作歌手

針對求婚消息，《NOWNEWS今日新聞》求證馮晨軒與孟潔，直至截稿前尚未收到回覆。

▲馮晨軒（右）與孟潔（左）爆出熱戀中。（圖／孟潔IG@mengj215、馮晨軒IG@cookiefeng1025）

32歲藝人馮晨軒（餅乾）今（14）日被爆求婚成功「樂天女孩」孟潔，感情生活與演藝事業掀起討論，昔日他登上談話節目《11點熱吵店》分享曾遇過渣女姐姐的歷程，從捉姦在床對方到2、3年不敢交女友，馮晨軒直呼當時女方信誓旦旦找一份認真的感情，自己才會深陷其中，此段故事讓主持人沈玉琳搞笑下註解，「那個你放不下的姐姐，別人老早就放進去了」、「她不能對你負責！她一定有付錢。」馮晨軒2024年9月登上談話節目《11點熱吵店》，分享自己曾遇過渣女姐姐的感情歷程，對方屬於妖豔媚惑型，穿得非常火辣且主動，還向馮晨軒許下承諾，「我想要找一份認真的感情」，雙方打得火熱。怎料，熱戀期過後，女方對馮晨軒態度180度大轉變，「最後在別的男人床上找到，我因為這樣子，難過到後面好幾年不敢交女朋友」，沈玉琳打趣下註解，「那個你放不下的姐姐，別人老早就放進去了！」馮晨軒早期以藝名「餅乾」闖蕩演藝圈，從選秀節目《超級模王大道》、《大學生了沒》出道，憑模仿與表演能力累積演藝經驗，逐漸打開知名度，不同於典型偶像路線，他的發展較偏向綜藝與多元表演，靠著親和力與舞台表現逐步在圈內站穩腳步。除了綜藝節目外，馮晨軒也積極拓展戲劇、唱片版圖，曾與王牧語合作東森迷你劇《額外旅程》，2024年轉型創作歌手，推出單曲〈太極〉、〈不想要了〉等作品，試圖建立更多元演藝事業與個人定位，如今與孟潔感情浮上檯面，備受外界矚目。