開打時間： 2026年4月16日（週四）上午10:00（台灣時間）





2026年4月16日（週四）上午10:00（台灣時間） 比賽地點： 洛杉磯快艇主場（Intuit Dome）





▲NBA西區附加賽，洛杉磯快艇將與金州勇士展開一場「輸球即回家」的生死決戰。（圖／取自金州勇士 X）

▲快艇超級球星雷納德（Kawhi Leonard）在與勇士的對位上具備絕佳優勢，一向穩定的「季後賽模式」會是勇士最頭痛的難題。（圖／美聯社／達志影像）

▲勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）回歸後帶來的強大進攻引力，場上的引力依然是全聯盟頂尖，且勇士核心陣容具備豐富的季後賽生死戰經驗以及多年累積的冠軍基因，有機會在客場上演下剋上戲碼。（圖／美聯社／達志影像）

▲年輕小將馬圖林（Bennedict Mathurin）在轉戰快艇後狀態更上一層樓，若能複製去年季後賽「神經刀」的打法，有機會為快艇帶來爆量得分演出。（圖／美聯社／達志影像）

▲「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）在回歸賽場後狀態似乎還未重返巔峰，若是他沒辦法找回昔日身手，對於得分點稀缺的勇士會是一大考驗。（圖／取自金州勇士 X）

對戰日期 比分結果 勝隊 2025.10.29 勇士 98：79 快艇 金州勇士 2026.01.06 快艇 103：102 勇士 洛杉磯快艇 2026.03.03 勇士 114：101 快艇 洛杉磯快艇 2026.04.13 快艇 110：115 勇士 洛杉磯快艇

西區附加賽(1)： 太陽（第7）VS 拓荒者（第8） —— 勝者為第7種子西區附加賽(2)： 快艇（第9）VS 勇士（第10） —— 敗者直接淘汰西區附加賽(3)： 附加賽(1)敗者 VS 附加賽(2)勝者 —— 勝者為第8種子東區附加賽(1)： 76人（第7）VS 魔術（第8）—— 勝者為第7種子東區附加賽(2)： 黃蜂（第9）VS 熱火（第10） —— 敗者直接淘汰東區附加賽(3)： 附加賽(1)敗者 VS 附加賽(2)勝者 —— 勝者為第8種子快艇隊擁有全聯盟令人稱羨的側翼深度，特別是雷納德在對位上具備優勢，其穩定的「季後賽模式」一向是對手的噩夢。球隊整體防守機動性極強，能有效干擾勇士的傳切體系，加上穩定的主場表現，地利優勢不容小覷。不過，快艇的劣勢在於進攻端有時會過於依賴球星單打，若手感冰冷容易陷入得分荒，且在關鍵時刻的傳控執行力上，面對經驗老辣的勇士顯得較為稚嫩。勇士隊的最大本錢在於柯瑞回歸後帶來的頂尖進攻引力，以及陣核心成員多年累積的冠軍基因與生死賽經驗。此外，波爾辛吉斯與霍福德的回歸顯著提升了戰術多樣性，讓進攻空間更加開闊。然而，勇士的隱憂在於主力球員普遍面臨「40分鐘限時令」，這在激烈的附加賽中可能成為調度短板。而在巴特勒缺陣下，側翼防守與籃板保護顯得較為單薄，如何限制雷納德將成為勇士一大挑戰。身為快艇重要的板凳得分點，馬圖林具備強大的切入破壞力。在勇士致力於包夾快艇核心球員時，馬圖林的機動性與亂戰得分能力，將能有效干擾勇士的防守輪轉。如果他能發揮「刺客」本色，將能彌補快艇進攻停滯的隱憂。在巴特勒（Jimmy Butler）缺陣的情況下，波爾辛吉斯成為勇士倚賴的第二得分點。他不僅要負責拉開空間、提供外線火力，更要在防守端抗衡快艇強壯的側翼衝擊。他的護框能力與外線準頭，將直接決定勇士能否在受限的時間內維持戰力優勢。對柯瑞而言，這場比賽別具意義。2019年總冠軍賽，雷納德率領暴龍隊趁著勇士傷兵滿營之際奪冠，終結了勇士的三連霸之夢。如今兩人雖身披不同戰袍，但宿命對決依然充滿火藥味。柯瑞能否在傷癒復出後，發揮全聯盟頂尖的進攻引力，親手阻斷雷納德的晉級之路並討回當年的公道，將是全球關注的焦點。勇士擁有傲人的冠軍基因與豐富的生死賽經驗，且隨著波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與霍福德（Al Horford）的回歸，戰術空間更加開闊。然而，勇士主力球員面臨嚴格的「40分鐘上場時間限制」，在這種一戰定生死的拉鋸戰中，調度容錯率極低；反觀快艇擁有聯盟稱羨的側翼海與主場地利，只要能避開過度單打的陷阱，優勢明顯。回顧本賽季例行賽的四度交手，快艇以的戰績佔據絕對優勢。雖然勇士曾在季初以19分之差大勝快艇，展現出驚人的壓制力，但快艇在隨後的三次碰頭中皆成功復仇。特別是在昨日的最後一次對戰中，快艇以115：110穩定掌控局面，徹底影響了勇士的進攻節奏並取得對戰三連勝。儘管如此，雙方隊上都具備豐富季後賽經驗的球星，這場一戰定生死的戰役，話題性依然居高不下。達柳斯·加蘭 Darius Garland (PG)克里斯·鄧恩 Kris Dunn (PG)泰泰·華盛頓 TyTy Washington Jr. (PG)西恩·佩杜拉 Sean Pedulla (PG)布拉德利·比爾 Bradley Beal (SG)波格丹·波格丹諾維奇 Bogdan Bogdanović (SG)科布·桑德斯 Kobe Sanders (SG)凱姆·克里斯蒂 Cam Christie (SG)科懷·雷納德 Kawhi Leonard (SF)班尼迪克特·馬圖林 Bennedict Mathurin (SF)小德里克·瓊斯 Derrick Jones Jr. (SF)喬丹·米勒 Jordan Miller (SF)約翰·科林斯 John Collins (PF)尼古拉·巴頓 Nicolas Batum (PF)諾查德·奧米爾 Norchad Omier (PF)布魯克·羅培茲 Brook Lopez (C)亞尼奇·科南·尼德豪塞爾 Yanic Konan Niederhäuser (C)以賽亞·傑克森 Isaiah Jackson (C)史蒂芬·柯瑞 Stephen Curry (PG)德安東尼·梅爾頓 De'Anthony Melton (PG)帕特·斯賓塞 Pat Spencer (PG)L.J. 克萊爾 LJ Cryer (PG)布蘭丁·波傑姆斯基 Brandin Podziemski (SG)蓋瑞·裴頓二世 Gary Payton II (SG)莫塞斯·穆迪 Moses Moody (SG)塞斯·柯瑞 Seth Curry (SG)威爾·理查德 Will Richard (SG)內特·威廉斯 Nate Williams (SG)吉米·巴特勒 Jimmy Butler (SF)馬列維·里昂斯 Malevy Leons (SF)德雷蒙德·格林 Draymond Green (PF)吉·桑托斯 Gui Santos (PF)昆汀·波斯特 Quinten Post (PF)克里斯塔普斯·波爾辛吉斯 Kristaps Porziņģis (C)艾爾·霍福德 Al Horford (C)查爾斯·貝西 Charles Bassey (C)2025-2026年的NBA可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。🟡線上收看：