我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孟潔今日傳出婚訊，不少粉絲開始擔心她的人氣是否會因此往下跌。（圖／翻攝自孟潔IG@mengj215）

中信兄弟貴貴先示範 結婚後照樣站穩應援一線

▲貴貴（上）2023年9月甜嫁交往10年男友小魏（下）。（圖／Z咖小模-貴貴 Sammy臉書）

韓籍金海莉早早步入婚姻 「人妻標籤」反成記憶點

▲韓籍啦啦隊女神金海莉（左）過去是韓國女團成員，年紀輕輕就步入婚姻殿堂，時常在社群跟老公（右）公開放閃拍影片。（圖／翻攝自IG@richcouple_）

升格人妻未必是危機 孟潔真正考驗在後續

▲孟潔3屆都是CT AMAZE成員，是當之無愧的啦啦隊女神。（圖／翻攝自孟潔IG@mengj215）

中華職棒新球季才剛開打，樂天女孩成員孟潔卻先傳出感情喜訊，據悉孟潔與藝人馮晨軒穩定交往一段時間後，男方在2月時在杜拜安排驚喜求婚，孟潔也已點頭答應，雖然雙方尚未正式對外證實，但消息已在演藝圈內流傳，不少親友私下獻上祝福。不過不少孟潔的粉絲都擔心她的婚訊傳出以後人氣會有所影響，因此《NOWNEWS今日新聞》也整理目前現役已婚啦啦隊成員，如：中信兄弟啦啦隊貴貴與男友小魏愛情長跑10年於2023年9月宣布結婚；韓國職棒KT巫師、台灣職籃領航猿韓籍女神金海莉年紀輕輕步入婚姻，來見證女神結婚後是否人氣會受影響。34歲中信兄弟Passion Sisters成員貴貴就是最直接的例子，她在2023年9月底公開認愛並宣布與攝影師男友小魏結婚，2人愛情長跑10年，從國中時期就認識，消息曝光後，不少球迷第一時間雖感到驚訝，但整體輿論多半仍以祝福為主。更重要的是貴貴當時也明確表態，自己沒有懷孕、生小孩的打算，短期內也不會退出啦啦隊，仍會繼續穿著黃衫在場上應援。而從後續發展來看，貴貴並沒有因為婚姻身分而被市場邊緣化，相反地她原本就是Passion Sisters資深成員被球迷視為「長青樹」，公開結婚後反而讓外界更清楚她長年穩定經營感情與工作的形象，這也說明對成熟型啦啦隊成員而言，球迷未必只看單身幻想，更多時候反而會看重她在場上的專業。貴貴的案例某種程度也打破了「啦啦隊結婚就會掉粉」的單一想像。另一個更具代表性的例子，是目前效力桃園璞園領航猿Pilots Crew的26歲韓籍啦啦隊成員金海莉，她在2025年加盟台灣籃壇時，就被不少媒體以「最頂人妻啦啦隊」作為話題包裝。金海莉年紀輕輕便已步入婚姻，但這樣的身分不僅沒有削弱她的人氣，反而成了她極具辨識度的人設之一。由於金海莉本身就是韓國女團LIPBUBBLE出身，後來轉戰啦啦隊舞台，又因〈魔笛舞〉原創編舞者身分受到關注，兼具偶像背景、舞蹈實力與話題性。尤其金海莉在台灣首次亮相後，外界討論幾乎都集中在她的舞台魅力、身材比例與舞蹈風格，「人妻」反而只是附加記憶點，而不是阻力。換句話說，只要成員本身具備足夠強的現場吸引力與社群擴散能力，婚姻狀態不但不一定拖累人氣，甚至還可能讓人設更加完整。金海莉的例子，也讓不少台灣球迷開始接受啦啦隊不再只是年輕、單身、戀愛的想像，而是能以更成熟、多元的方式被喜歡。回到孟潔身上，她近年本來就已不只是「單純靠戀愛想像吃飯」的啦啦隊成員，而是同時擁有樂天女孩、Pilots Crew、《全明星運動會》藍隊經理等多重曝光的熟面孔，雖然她過去曾捲入私接商演風波，但案件後續獲不起訴，仍持續活躍於應援與演藝工作，代表她的基本盤並未崩掉。如今若真的與馮晨軒修成正果，短期內確實可能讓部分粉絲心態出現變化，但從產業趨勢看，已婚身分未必會是人氣斷點。更現實地說，現在球迷看啦啦隊、偶像時，已經不只看戀愛濾鏡，還看表演、話題、個性與經營能力。