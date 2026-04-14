隨著例行賽正式落幕，NBA美國職籃（National Basketball Association）年度最刺激的「附加賽」即將登場。這項自2021年全面實施的制度，不僅改變了季後賽門票的產生方式，也讓賽季尾聲的競爭更加白熱化。究竟附加賽怎麼打？今年球季有哪些球隊要參加？又有哪些經典「下剋上」故事？《NOWnews》為讀者帶來最完整的解析。
🟡本文重點摘要
📍NBA附加賽是什麼？規則如何運作？
📍NBA附加賽2026戰況：東西區參賽隊伍有哪些
📍2026附加賽賽程時間出爐
📍NBA附加賽要去哪裡看直播？
📍NBA歷年神蹟回顧
附加賽是什麼？規則如何運作？
附加賽本質上是一場「4搶2」的資格賽。根據現行規則，分區例行賽戰績排名第7至第10名的球隊必須參與附加賽。第7與第8名具備「兩條命」的優勢，雙方對戰的贏家直接鎖定第7種子，輸家則還有一次「續命」機會，將面對第9與第10名之戰的勝隊。
相較之下，第9與第10名的球隊處境則極為艱難，他們面臨的是「輸球就回家」的生死鬥，且必須拿下二連勝才能搶下最後一張第8種子門票。這種賽制設計不僅增加了比賽的戲劇張力，也有效減少了球隊在季末為了選秀順位而故意擺爛的情況。
2026戰況：東西區參賽隊伍有哪些
本季東、西區的附加賽對陣情勢已正式揭曉。西區部分，波特蘭拓荒者在收官戰力克國王，驚險搶下第8名，獲得了關鍵的「2條命」的優勢，將與第7名的鳳凰城太陽爭奪直接晉級的門票。而排名第9的洛杉磯快艇與第10的金州勇士，則將重演經典的「加州內戰」，敗者將直接告別賽季。
東區方面，費城76人與奧蘭多魔術將進行「老7、老8」之爭。排名第10的邁阿密熱火則要挑戰第9名的夏洛特黃蜂，力求延續「附加賽專家」的神話。
西區附加賽(1)： 太陽（第7）VS 拓荒者（第8） —— 勝者為第7種子
西區附加賽(2)： 快艇（第9）VS 勇士（第10） —— 敗者直接淘汰
東區附加賽(1)： 76人（第7）VS 魔術（第8）—— 勝者為第7種子
東區附加賽(2)： 黃蜂（第9）VS 熱火（第10） —— 敗者直接淘汰
2026附加賽賽程時間出爐
NBA附加賽要去哪裡看直播？
台灣地區的球迷可以透過以下平台收看同步轉播：
電視轉播： 緯來電視網(有線電視)、愛爾達電視(中華電信MOD)。
網路串流與OTT平台： NBALeague Pass、Hami Video、ELTA.TV、LINETODAY。（註：自2026年起，Amazon Prime Video也取得NBA附加賽的轉播權）
歷年神蹟回顧！熱火的「老八傳奇」與單場50分神話
回顧過去幾年的附加賽，邁阿密熱火絕對是「下剋上」的代名詞。2025年，熱火創下歷史，成為首支以分區第10名身分最終殺入季後賽的球隊；2023年更是透過附加賽晉級後一路殺入總冠軍賽。
規則對高順位種子也並非絕對有利，2021年的勇士就曾以分區第8戰績卻連輸兩場，慘遭第9名的灰熊逆轉擠下季後賽席次，成為新制度下的最大苦主。
個人表現方面，波士頓塞爾提克巨星塔圖姆（Jayson Tatum）在 2021 年對戰巫師時瘋狂砍下50分，至今仍是附加賽單場得分紀錄保持人。參與附加賽最多場次球隊則是邁阿密熱火、亞特蘭大老鷹（6次），附加賽最多勝球隊是邁阿密熱火（4勝）。
其他曾成功晉級的球隊包含： 波士頓塞爾提克、華盛頓巫師、洛杉磯湖人、曼菲斯灰熊、布魯克林籃網、明尼蘇達灰狼、紐奧良鵜鶘、亞特蘭大老鷹、費城76人、奧蘭多魔術、達拉斯獨行俠、金州勇士與沙加緬度國王。
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📍NBA附加賽是什麼？規則如何運作？
📍NBA附加賽2026戰況：東西區參賽隊伍有哪些
📍2026附加賽賽程時間出爐
📍NBA附加賽要去哪裡看直播？
📍NBA歷年神蹟回顧
附加賽本質上是一場「4搶2」的資格賽。根據現行規則，分區例行賽戰績排名第7至第10名的球隊必須參與附加賽。第7與第8名具備「兩條命」的優勢，雙方對戰的贏家直接鎖定第7種子，輸家則還有一次「續命」機會，將面對第9與第10名之戰的勝隊。
相較之下，第9與第10名的球隊處境則極為艱難，他們面臨的是「輸球就回家」的生死鬥，且必須拿下二連勝才能搶下最後一張第8種子門票。這種賽制設計不僅增加了比賽的戲劇張力，也有效減少了球隊在季末為了選秀順位而故意擺爛的情況。
2026戰況：東西區參賽隊伍有哪些
本季東、西區的附加賽對陣情勢已正式揭曉。西區部分，波特蘭拓荒者在收官戰力克國王，驚險搶下第8名，獲得了關鍵的「2條命」的優勢，將與第7名的鳳凰城太陽爭奪直接晉級的門票。而排名第9的洛杉磯快艇與第10的金州勇士，則將重演經典的「加州內戰」，敗者將直接告別賽季。
東區方面，費城76人與奧蘭多魔術將進行「老7、老8」之爭。排名第10的邁阿密熱火則要挑戰第9名的夏洛特黃蜂，力求延續「附加賽專家」的神話。
西區附加賽(1)： 太陽（第7）VS 拓荒者（第8） —— 勝者為第7種子
西區附加賽(2)： 快艇（第9）VS 勇士（第10） —— 敗者直接淘汰
東區附加賽(1)： 76人（第7）VS 魔術（第8）—— 勝者為第7種子
東區附加賽(2)： 黃蜂（第9）VS 熱火（第10） —— 敗者直接淘汰
|日期
|時間
|對戰組合
|晉級條件
|4/15 (三)
|07:30
|熱火(10) vs. 黃蜂(9)
|敗者淘汰，勝者前進 G5
|4/15 (三)
|10:00
|拓荒者(8) vs. 太陽(7)
|勝者為第 7 種子，敗者前進 G5
|4/16 (四)
|07:30
|魔術(8) vs. 76人(7)
|勝者為第 7 種子，敗者前進 G6
|4/16 (四)
|10:00
|勇士(10) vs. 快艇(9)
|敗者淘汰，勝者前進 G6
|4/18 (六)
|07:30
|東區第 8 種子決定戰
|G1 敗者 vs. G3 勝者
|4/18 (六)
|10:00
|西區第 8 種子決定戰
|G2 敗者 vs. G4 勝者
台灣地區的球迷可以透過以下平台收看同步轉播：
電視轉播： 緯來電視網(有線電視)、愛爾達電視(中華電信MOD)。
網路串流與OTT平台： NBALeague Pass、Hami Video、ELTA.TV、LINETODAY。（註：自2026年起，Amazon Prime Video也取得NBA附加賽的轉播權）
回顧過去幾年的附加賽，邁阿密熱火絕對是「下剋上」的代名詞。2025年，熱火創下歷史，成為首支以分區第10名身分最終殺入季後賽的球隊；2023年更是透過附加賽晉級後一路殺入總冠軍賽。
規則對高順位種子也並非絕對有利，2021年的勇士就曾以分區第8戰績卻連輸兩場，慘遭第9名的灰熊逆轉擠下季後賽席次，成為新制度下的最大苦主。
個人表現方面，波士頓塞爾提克巨星塔圖姆（Jayson Tatum）在 2021 年對戰巫師時瘋狂砍下50分，至今仍是附加賽單場得分紀錄保持人。參與附加賽最多場次球隊則是邁阿密熱火、亞特蘭大老鷹（6次），附加賽最多勝球隊是邁阿密熱火（4勝）。
其他曾成功晉級的球隊包含： 波士頓塞爾提克、華盛頓巫師、洛杉磯湖人、曼菲斯灰熊、布魯克林籃網、明尼蘇達灰狼、紐奧良鵜鶘、亞特蘭大老鷹、費城76人、奧蘭多魔術、達拉斯獨行俠、金州勇士與沙加緬度國王。
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