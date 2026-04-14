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▲泰瑞瑟·馬克西 (Tyrese Maxey)以極快的切入速度和精準的外線著稱。在喬爾·恩比德（Joel Embiid）缺陣或受傷期間，他成功扛起了球隊進攻的大旗，成為球隊實質的進攻引擎。（圖／美聯社／達志影像）

▲保羅·班凱羅 (Paolo Banchero)。2022 年的 NBA 選秀狀元，也是魔術隊目前的當家核心。擁有極佳的身材素質與全能的得分手段，是魔術能重返競爭行列的關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

2026 年 NBA 附加賽正式拉開序幕，費城 76 人與奧蘭多魔術將於台灣時間 4 月 16 日早上 7:30 在費城富國銀行中心（Xfinity Mobile Arena）展開生死鬥。兩隊在例行賽最終戰績同為 45 勝 37 負，但 76 人憑藉例行賽對戰 2 勝 1 負的優勢搶下主場。這場比賽的獲勝者將直接以第 7 種子身分晉級，首輪挑戰東區第 2 的波士頓塞爾提克（Boston Celtics）；落敗者則需與第 9 名夏洛特黃蜂（Charlotte Hornets）與第 10 名邁阿密熱火（Miami Heat）的勝方再戰一場，爭奪最後一席第 8 種子位置。76 人內線核心喬爾·恩比德（Joel Embiid）因接受盲腸手術（Appendectomy）預計將缺席整個附加賽，這為費城的晉級之路蒙上陰影。儘管缺少恩比德，76 人近期在泰瑞瑟·馬克西（Tyrese Maxey）與保羅·喬治（Paul George）的帶領下仍維持強大戰鬥力，特別是安德烈·卓蒙德（Andre Drummond）在收官戰對公鹿繳出 12 分 12 籃板的表現，將成為填補禁區空缺的關鍵。另一方面，魔術隊本季的身份標籤發生了變化。根據 《PhillyVoice》 的專欄分析，魔術過去幾年引以為傲的頂尖防守在本季退步至聯盟中游，但進攻端卻有顯著進步，這主要歸功於保羅·班凱羅（Paolo Banchero）的成長以及新加入的射手戴斯蒙·班恩（Desmond Bane）。分析提到魔術是一支極其「不可預測」的球隊，他們本季曾有過狂勝 76 人 41 分的誇張紀錄，這種極端的天賦爆發力是 76 人最需要提防的威脅。根據 《Fox Sports》 的數據分析，這場比賽的核心焦點在於泰瑞瑟·馬克西（Tyrese Maxey）與魔術防守悍將杰倫·薩格斯（Jalen Suggs）的對決。馬克西本季場均 28.3 分是 76 人的生命線，如果魔術能利用薩格斯的防守侵略性限制馬克西的切入節奏，76 人的進攻將會陷入停滯。此外，新秀 V.J. 艾奇康比（V.J. Edgecombe）在季末展現的得分爆發力，被視為費城在恩比德缺陣後的「X因子」。內線戰術的調整也是美媒關注的焦點。在沒有恩比德的情況下，魔術的法蘭茲·華格納（Franz Wagner）與班凱羅預計會頻繁衝擊 76 人的禁區，利用身材優勢製造犯規。然而，76 人總教練尼克·諾斯（Nick Nurse）在單場淘汰賽的變陣能力一向受到好評，如何透過協防限制魔術的高大側翼，將決定 76 人能否在主場守住這張第七種子的入場券。泰瑞瑟·馬克西 (Tyrese Maxey)V.J. 艾奇康比 (V.J. Edgecombe)保羅·喬治 (Paul George)凱利·烏布雷 (Kelly Oubre Jr.)昆汀·格萊姆斯 (Quentin Grimes)安德烈·卓蒙德 (Andre Drummond)凱爾·洛瑞 (Kyle Lowry)賈巴里·沃克 (Jabari Walker)唐米尼克·巴洛 (Dominick Barlow)達倫·泰瑞 (Dalen Terry)保羅·班凱羅 (Paolo Banchero)戴斯蒙·班恩 (Desmond Bane)法蘭茲·華格納 (Franz Wagner)安東尼·布萊克 (Anthony Black)杰倫·薩格斯 (Jalen Suggs)溫德爾·卡特 (Wendell Carter Jr.)強納森·艾薩克 (Jonathan Isaac)莫里茨·華格納 (Moritz Wagner)柯爾·安東尼 (Cole Anthony)傑特·哈沃德 (Jett Howard)崔斯坦·達·席爾瓦 (Tristan da Silva)2025-2026年的NBA可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。🟡線上收看：