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▲警方獲報到場後將雙方隔開，避免衝突進一步擴大。（圖／警方提供）

台北市中山區昨（13日）晚間7時許發生一起公車乘車糾紛，一名年約60多歲的劉姓男乘客搭乘222路公車時，因使用平板擴音且音量過大，遭到司機出聲制止。雙方先是爆發激烈口角，隨後在乘客準備下車之際，衝突再度升級，劉男怒對司機嗆：「你好好活著！」甚至失控朝駕駛座的司機吐口水，雙方當場在車廂內發生肢體拉扯，嚇壞不少乘客。警方獲報後隨即趕抵現場處置。據了解，劉男當時從行天宮站上車，因未戴耳機直接播放平板中的影片，音量過大影響車上乘客。司機見狀後，便要求降低音量，劉男心生不滿便拿起設備反拍司機。當公車行駛至大直國小站，劉男準備下車時，便脫口對司機說：「你好好活著啦！」等語，此舉瞬間惹怒司機，怒嗆：「你恐嚇我？」劉男則反擊稱「誰恐嚇你，我叫你好好活著啦！」氣得衝上前朝司機吐口水，兩人隨即爆發激烈的推擠衝突。警方獲報到場後，立刻介入調停將雙方隔開，並當場告知雙方相關的法律權益，防止衝突進一步擴大。對此，中山分局呼籲，民眾搭乘大眾運輸工具時，應保持理性溝通，避免情緒性行為引發衝突，共同維護乘車安全與公共秩序。而事發畫面也被目擊民眾拍下上傳至社群網站Threads上，直呼：「難得坐公車，遇到老人與司機發生衝突。」瞬間引發討論。