金州勇士隊昔日王朝核心「浪花兄弟」是否有機會再次合體？根據達拉斯獨行俠隊專家的最新分析，自2024年離隊加盟獨行俠的球星「K湯」湯普森（Klay Thompson），目前在達拉斯的生涯前景黯淡無光。隨著獨行俠決定圍繞新秀狀元大熱門庫珀·弗拉格（Cooper Flagg）重建，湯普森若想再次爭冠，或許有可能在今年夏天重返灣區，再次與柯瑞（Stephen Curry）搭檔。
獨行俠計畫落空 K湯加盟後遭遇「大地震」
湯普森當初以3年5000萬美金加盟獨行俠，原期待能成為唐西奇（Luka Dončić）身邊的奪冠拼圖。然而計畫趕不上變化，獨行俠在2025年初震驚聯盟地將東契奇交易至湖人，隨後換來的安東尼·戴維斯（Anthony Davis）也因傷長期缺陣，導致獨行俠最終走向全面擺爛、爭奪選秀籤的道路。
對於已步入職業生涯後期的湯普森而言，留在正值重建期的達拉斯已無意義。獨行俠隊媒韋伯（Noah Weber）指出，如果湯普森希望被交易至有競爭力的球隊，獨行俠球團將會全力配合為他尋找新東家。
「獨行俠專家諾亞韋伯認為，如果Klay想要被交易，獨行俠應該而且會為他找到一個新東家。」韋伯如此寫道，勇士隊媒《Blue Man Hoop》則認為，在此情況下，回到灣區打球是不錯的選擇。
數據顯示老將價值 板凳火力仍具威脅
雖然湯普森的防守與持球能力隨年齡增長有所下滑，但他在進攻端仍展現出極高的效率。本賽季他主要擔任替補，在平均僅21.7分鐘的出賽時間內，仍投出38.3%的三分球命中率。若換算成每36分鐘，他的三分球出手次數高達12.7次。
儘管上場時間受限，他的總三分球進球數仍高居全聯盟第22位。湯普森目前的球風非常適合擔任爭冠球隊的板凳奇兵，而這正是勇士隊在送走希爾德（Buddy Hield）後所需要的體系補強。
歸隊路徑分析 買斷合約是唯一可能
湯普森明年合約金額約為1740萬美金，對於薪資空間吃緊、擁有柯瑞與巴特勒（Jimmy Butler）高額薪資的勇士隊來說，直接透過交易承接合約難度極高。
分析認為，最現實的路徑是透過「合約買斷」。若獨行俠或其他球隊買斷湯普森最後一年的合約，他便能以「老將底薪」重返舊金山。這不僅能節省原球隊約400萬美金的支出，勇士隊也不必動用其他選秀或交易資源。
湯普森與柯瑞、格林（Draymond Green）之間深厚的情感聯繫是不爭的事實。如果三人都願意為了「最後一舞」再次並肩作戰，或許能讓湯普森在灣區退休將是圓滿的結局。
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湯普森當初以3年5000萬美金加盟獨行俠，原期待能成為唐西奇（Luka Dončić）身邊的奪冠拼圖。然而計畫趕不上變化，獨行俠在2025年初震驚聯盟地將東契奇交易至湖人，隨後換來的安東尼·戴維斯（Anthony Davis）也因傷長期缺陣，導致獨行俠最終走向全面擺爛、爭奪選秀籤的道路。
對於已步入職業生涯後期的湯普森而言，留在正值重建期的達拉斯已無意義。獨行俠隊媒韋伯（Noah Weber）指出，如果湯普森希望被交易至有競爭力的球隊，獨行俠球團將會全力配合為他尋找新東家。
「獨行俠專家諾亞韋伯認為，如果Klay想要被交易，獨行俠應該而且會為他找到一個新東家。」韋伯如此寫道，勇士隊媒《Blue Man Hoop》則認為，在此情況下，回到灣區打球是不錯的選擇。
雖然湯普森的防守與持球能力隨年齡增長有所下滑，但他在進攻端仍展現出極高的效率。本賽季他主要擔任替補，在平均僅21.7分鐘的出賽時間內，仍投出38.3%的三分球命中率。若換算成每36分鐘，他的三分球出手次數高達12.7次。
儘管上場時間受限，他的總三分球進球數仍高居全聯盟第22位。湯普森目前的球風非常適合擔任爭冠球隊的板凳奇兵，而這正是勇士隊在送走希爾德（Buddy Hield）後所需要的體系補強。
歸隊路徑分析 買斷合約是唯一可能
湯普森明年合約金額約為1740萬美金，對於薪資空間吃緊、擁有柯瑞與巴特勒（Jimmy Butler）高額薪資的勇士隊來說，直接透過交易承接合約難度極高。
分析認為，最現實的路徑是透過「合約買斷」。若獨行俠或其他球隊買斷湯普森最後一年的合約，他便能以「老將底薪」重返舊金山。這不僅能節省原球隊約400萬美金的支出，勇士隊也不必動用其他選秀或交易資源。
湯普森與柯瑞、格林（Draymond Green）之間深厚的情感聯繫是不爭的事實。如果三人都願意為了「最後一舞」再次並肩作戰，或許能讓湯普森在灣區退休將是圓滿的結局。