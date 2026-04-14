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開打時間： 2026年4月15日（週三）上午07:30（台灣時間）





2026年4月15日（週三）上午07:30（台灣時間） 比賽地點： 夏洛特黃蜂主場（Spectrum Center）





▲夏洛特黃蜂隊本季展現了強大的進攻潛力，在當家球星鮑爾（LaMelo Ball）的組織下，全隊進攻節奏極快，本賽季在三分線出手次數與命中率更都排在聯盟前三，顯現他們不管是在「質」還是「量」都有穩定的表現。（圖／美聯社／達志影像）

▲邁阿密熱火隊中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）表示對本次附加賽有十足的信心，除了談到自己對於季後賽的經驗豐富以外，還強調球隊過往在附加賽從未輸過。（圖／美聯社／達志影像）

▲夏洛特黃蜂超級新人克努佩爾（Kon Knueppel）本賽季投進273顆三分球，成為NBA首位以菜鳥身份奪下三分王的球員。（圖／美聯社／達志影像）

▲邁阿密熱火隊球星赫洛（Tyler Herro）過往季後賽經驗豐富，能否再次帶領南灘大軍圖為附加賽，他的關鍵時刻強心臟將對戰局帶來不小的變數。（圖／美聯社／達志影像）

對戰日期 比分結果 勝隊 2025.10.29 熱火 144：117 黃蜂 邁阿密熱火 2025.11.08 熱火 126：108 黃蜂 邁阿密熱火 2026.03.07 黃蜂 120：128 熱火 邁阿密熱火 2026.03.18 黃蜂 136：106 熱火 夏洛特黃蜂

東區季後賽最後席次的爭奪進入白熱化！夏洛特黃蜂憑藉著本季驚人的外線火力與速度，成功在例行賽尾聲卡住第九順位，將在主場面臨「最強老十」邁阿密熱火的強力挑戰。一邊是急於證明天賦的年輕蜂群，另一邊則是擁有鐵血基因、附加賽沒人想碰到的南灘大軍，雙方將在光譜中心球館展開一場輸了就回家的生死決戰。東區附加賽(1)： 76人（第7）VS 魔術（第8）—— 勝者為第7種子東區附加賽(2)： 黃蜂（第9）VS 熱火（第10） —— 敗者直接淘汰東區附加賽(3)： 附加賽(1)敗者 VS 附加賽(2)勝者 —— 勝者為第8種子西區附加賽(1)： 太陽（第7）VS 拓荒者（第8） —— 勝者為第7種子西區附加賽(2)： 快艇（第9）VS 勇士（第10） —— 敗者直接淘汰西區附加賽(3)： 附加賽(1)敗者 VS 附加賽(2)勝者 —— 勝者為第8種子黃蜂隊本季展現了強大的進攻潛力，主場作戰時外線手感極佳，本賽季在三分線出手次數與命中率更都排在聯盟前三，顯現他們不管是在「質」還是「量」都有穩定的表現。在當家球星鮑爾（LaMelo Ball）的組織下，全隊進攻節奏極快，擅長利用攻守轉換撕裂防線。不過，黃蜂的隱憂在於年輕陣容在防守端的穩定性不足，且缺乏生死戰的經驗，面對過往季後賽防守強硬的熱火，若無法在開局打出氣勢，容易陷入苦戰。熱火隊雖然例行賽排名落到第10，但這支球隊最令人畏懼的就是其「季後賽模式」與強悍的「熱火文化」，其中當家球星阿德巴約（Bam Adebayo）更表示有十足的信心，除了談到自己對於季後賽的經驗豐富以外，還強調球隊過往。熱火擁有極高的戰術執行力與防守紀律性，能在高壓環境下鎖死對手核心。然而，熱火本季進攻端偶爾會出現停滯，若外線射手群未能及時發揮，過於依賴禁區硬鑿可能會在體能消耗戰中吃虧。作為黃蜂今年不可忽視的新血戰力，克努佩爾在場上展現了超越年齡的冷靜與外線投射能力。他在關鍵時刻的側翼接應與拉開空間的能力，是黃蜂進攻體系中重要的一環。若克努佩爾能維持火燙手感，將能有效緩解持球核星鮑爾遭包夾的壓力。赫洛依然是熱火最信賴的得分箭頭，特別是在膠著時刻，他具備獨立創造進攻機會的能力。作為曾經的年度最佳第六人，赫洛對於在關鍵時刻保持火力十分老練。他的跳投穩定性與不畏懼任何場面的大心臟，將直接決定熱火能否在夏洛特客場全身而退。熱火擁有多次進軍總冠軍賽與東區決賽的骨幹，對於附加賽這種強度極高的單場淘汰賽極具經驗；黃蜂則代表著東區新勢力的崛起，這場比賽將是黃蜂年輕小將證明自己已準備好迎接大場面的期末考。回顧本賽季例行賽的四度交鋒，邁阿密熱火以的戰績處於絕對領先。熱火在賽季前半段展現了強大的進攻壓制力，不僅在開季首戰以27分之差血洗黃蜂，隨後兩次交手也穩定得分破120。雖然黃蜂在三月最後一次碰頭時，曾以30分之差大勝熱火成功雪恥，證明了年輕蜂群在手感發燙時具備驚人的爆發力，但總體來看，熱火豐富的經驗與防守體系仍是黃蜂最難跨越的屏障。拉梅羅·鮑爾 LaMelo Ball (PG)崔·曼 Tre Mann (PG)柯比·懷特 Coby White (SG)喬許·格林 Josh Green (SG)帕特·康諾頓 Pat Connaughton (SG)西恩·詹姆斯 Sion James (SG)布蘭登·米勒 Brandon Miller (SF)康·克努佩爾 Kon Knueppel (SF)利安·麥克尼利 Liam McNeeley (SF)邁爾斯·布里奇斯 Miles Bridges (PF)格蘭特·威廉斯 Grant Williams (PF)蒂賈內·薩勞恩 Tidjane Salaün (PF)萊恩·卡爾克布雷納 Ryan Kalkbrenner (C)澤維爾·提爾曼 Xavier Tillman Sr. (C)穆薩迪·迪亞巴特 Moussa Diabaté (C)PJ·霍爾 PJ Hall (C)達維安·米契爾 Davion Mitchell (PG)卡斯帕拉斯·雅庫奇奧尼斯 Kasparas Jakučionis (PG)賈米爾·楊 Jahmir Young (PG)泰勒·赫洛 Tyler Herro (SG)諾曼·鮑威爾 Norman Powell (SG)佩勒·拉爾森 Pelle Larsson (SG)德魯·史密斯 Dru Smith (SG)特雷弗·基爾斯 Trevor Keels (SG)安德魯·威金斯 Andrew Wiggins (SF)小哈梅·哈克茲 Jaime Jaquez Jr. (SF)西莫內·豐泰基奧 Simone Fontecchio (SF)凱沙德·約翰遜 Keshad Johnson (SF)邁倫·加德納 Myron Gardner (SF)尼古拉·約維奇 Nikola Jović (PF)巴姆·阿德巴約 Bam Adebayo (C)凱爾·韋爾 Kel'el Ware (C)弗拉迪斯拉夫·戈爾金 Vladislav Goldin (C)2025-2026年的NBA可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。🟡線上收看：