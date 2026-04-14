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今（14）日波士頓紅襪在客場出戰明尼蘇達雙城，推出王牌克羅謝（Garrett Crochet）先發的紅襪，未料他遭遇職業生涯最慘一仗，克羅謝僅完成1.2局的投球便遭到雙城打線狙擊，狂丟11分，沒有送出三振退場，終場紅襪也以6：13慘敗。克羅謝本場比賽首局就顯得力不從心，單局耗費31球失掉4分；進入二局下半，雙城以三分砲點燃攻勢，接連的安打與保送讓紅襪王牌無力招架，最終在被敲出陽春彈後遭撤換下場。值得注意的是，去年賽季剛飆出255次三振的克羅謝，此役竟然三振數掛零，這是他職業生涯6 場先發以來首度出現「0 三振」的情況他在賽後受訪時表示：「我的滑球今天完全沒有威脅性，甚至投不進好球帶。當我的變化球失去作用時，對手只要盯著我的快速球打」另外他也坦言：「最難受的部分不是丟了 11 分，而是我讓牛棚陷入了地獄。我的工作是分擔局數、重整球隊氣勢，但我卻在第二局就退場。我讓這場比賽變得非常漫長，對其他隊友感到很抱歉。」而總教練則認為：「他今天完全沒有搶到好球數。當你面對雙城這種積極的打線，且一直處於球數落後時，你必須把球塞進好球帶，結果就是被重擊。」