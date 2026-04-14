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金州勇士隊即將迎來決定命運的附加賽，對手是本季對戰佔優勢的洛杉磯快艇隊。然而在輸球就回家的生死關頭，勇士隊總教練科爾（Steve Kerr）卻投下震撼彈，證實當家球星柯瑞（Stephen Curry）將繼續接受時間控管。這項「限時令」不僅針對柯瑞，連陣中老將霍福德（Al Horford）與「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）也都被限制出賽時間，引發外界強烈質疑勇士是否已提前棄投降。儘管這是場一戰定生死的淘汰賽，科爾在今日受訪時明確表示，由於柯瑞剛從長達兩個月的膝傷中回歸，球團將嚴格控管他的負擔。科爾強調，柯瑞附加賽的出賽時間將不會超過40分鐘，媒體預估實際時間可能落在34分鐘上下。事實上，柯瑞自傷癒復出後的4場比賽中，單場出賽從未超過30分鐘，例行賽最終戰對陣快艇時也僅上場29分鐘。除了柯瑞外，同樣有傷病史的內線主力波辛吉斯與霍福德也將面臨類似的限制。科爾認為，即便在如此高張力的比賽中，仍必須在爭勝與保護球員健康之間取得平衡。這項決定隨即在社群媒體上引發勇士球迷的憤怒。許多人指責科爾的調度過於保守，更有網友直言：「賽季都要結束了還在控管時間？這根本是在浪費柯瑞最後的巔峰」、「生死戰竟然是這種執教方式，簡直是在舉白旗投降」。美國記者Robert Zeglinski更對此撰文分析，認為勇士隊這種「半放棄」的態度，或許代表管理層已經體認到目前陣容難以對頂尖強權造成威脅，與其讓老將冒著傷勢加重的風險硬拚，不如早點結束球季，換取參加2026年選秀抽籤的機會，試圖在6月選秀會上尋求「選秀奇蹟」。反觀對手洛杉磯快艇隊則展現出截然不同的氣勢。快艇在本賽季對戰勇士取得3勝1敗的絕對優勢，且陣中頭號球星雷納德（Kawhi Leonard）已在例行賽最終戰獲得充分休息，確定將以完全體狀態出戰。