台北市松山區南京東路三段與南京東路三段335巷即台北小巨蛋附近，昨（13日）晚間22時16分許發生一起車禍事故。一名61歲的陳姓男子當時違規跨越分隔島至公車站，恰巧行經的公車煞車不及，雙方因而發生碰撞。警方獲報到場後，發現陳男手部受有擦挫傷，所幸並無生命危險。

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據了解，這起事件發生於昨（13日）22時16分許於松山區南京東路三段與南京東路三段335巷，61歲的陳姓男子疑似為了趕公車，竟直接違規穿越分隔島至公車站，29歲沈姓駕駛當時駕駛公車沿南京東路三段西往東方向行駛，閃避不及導致左側車身碰撞到陳男右側身體。警方獲報到場後，發現陳男手部挫傷，至於公車則未有明顯車損。經警方觀察未有飲酒情形，雙方同意不需酒測。

此外，有目擊網友將畫面拍下上傳至Threads，寫下：「所以為何要穿越公車站，餘光看到公車進站撞到人好大一聲，公車上嚇到魂都飛了。」貼文曝光後，引發大批網友熱議，「旁邊不就有斑馬線了，趕公車也不是這樣趕吧，晚上根本看不到人」、「路人這麼急著領保險嗎」、「真的是把馬路當自己家了，然後又不看車，這種人真的不要出來禍害大眾」。

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鍾昀軒編輯記者

畢業於文化大學新聞學系，
現任《NOWNEWS今日新聞》社會線記者。

曾在娛樂線見證舞台的光彩，
也在社會線直面生命的沉重。