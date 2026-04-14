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橋頭地檢署今日偵結起訴一件共諜案，被告共10人，扣除1名前士官，其餘9人分布於陸、海、空三軍及海巡署，就連無人機營、航空特戰指揮部也遭到滲透，這10名被告共收500萬元外洩軍中機密、拍投共影片，涉犯國安法及貪污等罪嫌，本案將創下由國民法官審理國安案件的首例。橋檢調查，前海軍中士陳瑞勇2024年9月在網路上認識境外敵對勢力集團成員，接受免費招待前往澳門、珠海旅遊後，提供他名下的金融帳戶網路銀行帳密給該集團並按月收取報酬，提供該集團作為向我國軍人行賄之資金流通工具；陳瑞勇還拿五星旗拍下表達效忠中國的短片，並將AAV型兩棲突擊車性能、漢光演習、賴總統視察行程外洩。檢方今年1月先行起訴陳瑞勇部分犯行，針對他吸收的對象展開後續追查，該集團透過網路社群接觸我國軍職人員，並以金錢報酬等方式利誘軍人拍攝投共影片，進而吸收軍人蒐集並交付軍事機密資料，先後行賄任職於陸、海、空軍及海巡署共9名現役軍人，並約定以提供軍事機密換取報酬，將軍方內部包括部隊運作、裝備資料及相關軍事公務應秘密之文書及電磁紀錄，並以手機拍攝後，透過通訊軟體傳送予境外集團成員，藉此收受對價。檢察官指出，陳瑞成涉犯《貪污治罪條例》「違背職務行為交付賄賂罪」之幫助犯、《洗錢防制法》「提供金融帳戶」罪；其餘9名現役軍人涉犯《貪污治罪條例》「對於違背職務行為收受賄賂」罪、違反《國家安全法》「為大陸地區傳遞公務上應秘密電磁紀錄」罪及《刑法》洩密罪。橋檢認為，境外敵對勢力透過網路滲透我國軍職人員，被告多為現役或曾任軍職人員，肩負國防安全重責，本應忠誠履行保衛國家之職責，卻為一己私利，長期提供機密資訊予境外敵對勢力，行為嚴重危害國家安全，請法院從重量刑，以資懲儆。