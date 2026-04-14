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▲樂天桃猿球團沒有否認孟潔婚訊，僅表示：「目前以工作為主！」（圖／翻攝自孟潔IG@mengj215）

馮晨軒杜拜求婚孟潔傳聞瘋傳 雙方尚未正面回應

感情與事業雙線觀察 粉絲反應兩極

樂天女孩人氣成員孟潔今（14）日被爆出已接受藝人馮晨軒求婚，消息曝光後迅速在網路發酵，引發粉絲熱議，對此樂天球團低調回應，未正面否認傳聞，僅表示：「謝謝大家關心，目前會以工作為主！」根據週刊報導，孟潔與馮晨軒穩定交往一段時間後，男方選在杜拜精心安排求婚橋段成功讓她點頭答應，消息雖未經雙方親自證實，但已在演藝圈內流傳，不少親友也私下送上祝福。不過截至目前為止，無論是孟潔本人或馮晨軒，都尚未對外正式發聲，相關細節仍停留在「爆料階段」，也讓外界對於消息真實性保持觀望。面對外界關注，樂天球團僅簡短表示「謝謝大家關心，目前會以工作為主」，未進一步說明是否屬實，相較於一般否認或澄清聲明，此次回應相對保守，也被外界解讀為「未否認」，也讓整起事件增添更多討論空間。孟潔近年人氣持續攀升，不僅活躍於職棒應援舞台，也跨足多元演藝領域，累積不少死忠粉絲，此次傳出求婚消息後，粉絲反應呈現兩極，有人送上祝福，也有人擔心是否影響未來發展。孟潔早年以展場Show Girl身分活動，憑藉甜美外型與靈動眼神累積不少人氣，不少人擔心她與馮晨軒修成正果後，短期內恐怕會讓粉絲心態出現變化，但從產業趨勢看，已婚身分未必會導致人氣下跌，如中信兄弟啦啦隊貴貴甜嫁愛情長跑10年男友，以及韓籍啦啦隊女神金海莉從女團轉人妻，人氣依舊高檔。