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台北地檢署偵辦一件非常規交易案，今日指揮調查局北部機動工作站前往宏泰人壽大樓搜索，並查扣相關資料，全案以證交法偵辦，在調查官進行初訊後，會將相關涉案人士移送北檢複訊。宏泰人壽隸屬「台灣地王」林堉璘創辦的宏泰集團，原名宏福人壽，2000年發生財務危機後由林堉璘接手納入集團旗下，並改為現在的名稱。宏泰集團目前掌門人則是林堉璘三子林鴻南。2021年宏泰人壽調漲「薰衣草醫療健康保險附約」保費，但費率釐訂欠缺合理性及公平性，遭金管會糾正並罰鍰120萬元；2024年宏泰人壽因淡海美麗新廣場發生租約糾紛，又傳出負面新聞。宏泰人壽近期大事則是兩個月前聯手呈達投資，以86億多標得台北金融大樓15%股權，成為101民間大股東。