我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA 2025-26賽季季後賽開戰在即，洛杉磯湖人球迷的心情卻如坐雲霄飛車。當家球星「金童」唐西奇（Luka Doncic）為了趕上季後賽，近日特地飛往西班牙接受秘密治療，最新消息指出他將於周五返美；然而，另一名大將里維斯（Austin Reaves）卻傳出悲報，傷勢復原不如預期，恐將缺席整個首輪系列賽。唐西奇是在4月2日對上俄克拉荷馬雷霆時，不慎造成左腿腿後肌二級拉傷。一般而言，此類傷勢需休養至少1個月，外界原先預期他將錯過首輪。但根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，唐西奇為了縮短復原期，遠赴西班牙接受多次注射治療，並預計於周五回到球隊報到。雖然湖人官方目前僅確認他例行賽報銷，尚未給出季後賽確切復出時間，但消息人士透露其傷勢復原情況樂觀，極大機會在首輪對陣休士頓火箭的中後段披上戰袍。相較於唐西奇的進展，湖人核心戰將里維斯的情況則不容樂觀。里維斯同樣在對陣雷霆時受傷，經診斷為左側腹斜肌二級拉傷。該部位康復進度緩慢且極易復發，目前球團已將其列為「無限期缺陣」，幾乎確定無法在首輪與火箭的交手中亮相。在兩大主力缺陣的困境下，41歲巨星詹姆斯（LeBron James）再次展現生化人般的宰制力。在例行賽收官周，詹姆斯（LeBron James）憑藉場均24.0分、9.7助攻、6籃板的表現，帶領湖人在殘兵陣容中打出3勝2敗，並榮膺西區單週最佳球員。湖人與火箭的季後賽首戰將於台灣時間19日上午8點30分在湖人主場開打。