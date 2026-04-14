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▲每年4至6月為馬祖藍眼淚最佳觀賞期，夜海微光閃耀海面，呈現馬祖最具代表性的夢幻景致，吸引旅客登島追淚追光。（圖／船老大鄭智新提供）

2026馬祖藍眼淚觀賞季登場。依馬祖國家景區管理處資料，藍眼淚自4月起於馬祖海域出現，4至6月為最佳觀賞期，吸引旅客登島追光。連江縣政府今年整合交通與觀光資源，透過交通方案整合，提升自由行便利度，有助旅客深入探索四鄉五島，延伸更多停留與消費動能。連江縣政府今年整合交通與觀光資源，推出追淚體驗及跨島旅遊方案，結合新臺馬輪與iRent，提供跳島優惠與租車回饋，提升自由行便利性。在交通便利性上，今年也結合新臺馬輪與 iRent 推出跨島旅遊優惠，旅客可依行程彈性安排搭船、租車與跳島移動，符合活動條件者可享50%汽車時數回饋，讓「租車搭船、輕鬆登島」成為更實際也更有吸引力的旅遊選項。相關優惠內容已由合作平台公開，實際活動辦法仍以主辦單位公告為準。觀光亮點同步升級，串聯芹壁聚落、北海坑道、大浦聚落等景點，結合「台灣觀光100亮點」與打卡活動，打造從白天到夜晚的完整旅遊體驗。此外，2026馬祖藍眼淚體驗活動將於4月至6月於北竿、南竿、東引、西莒、東莒登場，推出藍眼淚觀察、星空導覽、踩星沙及攝影教學等夜間體驗，名額有限且免費參加，並提供限定禮與機票抽獎。其中，《慢島夜行・追星追淚體驗》將於4月17日至6月30日辦理，採線上報名方式，串聯南竿、北竿、東莒、西莒及東引等場次，邀請旅客跟隨在地導覽員走進馬祖夜色，在海光與星光之間體驗藍眼淚觀察、星空導覽與踩星沙等內容，感受馬祖春夏最具魅力的夜間風景；各場次集合地點及實際體驗地點將依公告安排，並視當日天候、海況及現場狀況調整，以主辦單位公告為準。更多活動詳情與報名資訊，請鎖定「馬祖卡蹓趣」官方臉書。