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▲范姜彥豐由律師陪同下現身士林地院民事庭，至於粿粿、王子則未現身。

藝人粿粿於2022年和模特兒范姜彥豐結婚，怎料，雙方維持婚姻關係僅3年的時間，粿粿便被爆出婚內出軌，且對象竟是同為藝人的王子（邱勝翊），引發外界熱議。而范姜彥豐更對兩人正式提告侵害配偶權並求償，今（14日）士林地院民事庭首度開庭，范姜彥豐在律師的陪同下穿著一身黑西裝現身，全程不發一語；至於粿粿及王子則未現身，由委任律師代為出庭。回顧這起事件，於婚後經常在社群網站放閃的粿粿、范姜彥豐，被眼尖的網友發現兩人互動減少，且許久都未同框露面。直至去（2025）年10月，范姜彥豐「毀滅式爆料」稱粿粿和王子超越朋友界線，且關鍵時段為同年3月底王子一行人前往美國旅遊回台後，讓范姜彥豐決定離婚。然而，粿粿第一時間否認婚內出軌，甚至反控婚內家務事，另王子則致歉，坦承與粿粿之間的關係「已超越朋友應有的界線」。而身為事主之一的王子、粿粿事業備受影響，王子更是一波未平一波又起，不僅爆出介入婚姻，更於今年4月傳出逃兵，入列「閃兵集團」藝人名單中。1日新北刑大、永和分局展開第四波搜索行動時，前往王子位於南港區的住處搜索。而當時正在熟睡的王子反應冷靜，整理完東西後被帶至永和分局製作筆錄。據了解，王子坦承犯行，其以偽裝高血壓的方式支付30至40萬元的價碼逃兵。