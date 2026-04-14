NBA附加賽即將科打，金州勇士季後賽希望卻相當渺茫。曾幾何時，勇士是西區公認的「銀河戰艦」。本賽季初，柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒（Jimmy Butler）的組合一度讓球迷重燃冠軍夢，但命運弄人，巴特勒（Jimmy Butler）在賽季中遭遇嚴重膝傷，直接宣告報銷。球隊從奪冠熱門一路滑落至附加賽邊緣，若非前期戰績靠著柯瑞累積的家底，恐怕早已提前無緣季後賽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2年1.2億美金淪為「毒瘤」！想送送不掉的薪資黑洞

壓垮勇士未來的，正是那份2年1.2億美金的頂薪合約。當初管理層交易維金斯（Andrew Wiggins）換來巴特勒，看中其強悍的「精神屬性」，卻沒料到35歲的巴特勒打半季就重傷倒下。

這次十字韌帶撕裂，即便下季復出，恐怕也難逃「湯普森式下滑」的命運。更要命的是，這份合約徹底成了「毒瘤」。勇士原本指望用巴特勒當籌碼去追求「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），但如今誰會接手一個35歲、重傷報銷、年薪高達6000萬美金的球員？

錯放維金斯後悔莫及！　奪冠功臣體質遠勝傷病包

回頭再看被送走的維金斯，更讓人心塞。雖然他過去曾因父親病逝等家庭變故影響狀態，但處理完私事後專注度明顯回升，且身體抗跌度遠勝巴特勒。別忘了，2022年總決賽正是他鎖死對手核心，才為勇士奪下冠軍。勇士本想透過交易「升級」，結果換回一個高齡傷病包，親手關閉了冠軍窗口。

如今36歲的柯瑞仍在拚命帶隊打附加賽，但身邊沒了靠譜幫手，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）難撐內線，巴特勒躺在傷病名單，交易市場又動彈不得。這筆1.2億美金的豪賭，恐將成為勇士王朝落幕最諷刺的註腳，他們不是輸給對手，而是輸給了自己的誤判。

相關新聞

柯瑞被勇士下限時令！出戰快艇有時間限制　霍福德、波神也被控管

勇士「浪花兄弟」能重組嗎？隊媒：若K湯想離隊獨行俠應該會成全

勇士附加賽前迎奇蹟？巴特勒社群平台自封「出戰成疑」還調侃名記

NBA附加賽分析／快艇VS勇士前瞻：柯瑞再度對決雷納德誓言復仇

路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...