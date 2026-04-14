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NBA附加賽即將科打，金州勇士季後賽希望卻相當渺茫。曾幾何時，勇士是西區公認的「銀河戰艦」。本賽季初，柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒（Jimmy Butler）的組合一度讓球迷重燃冠軍夢，但命運弄人，巴特勒（Jimmy Butler）在賽季中遭遇嚴重膝傷，直接宣告報銷。球隊從奪冠熱門一路滑落至附加賽邊緣，若非前期戰績靠著柯瑞累積的家底，恐怕早已提前無緣季後賽。壓垮勇士未來的，正是那份2年1.2億美金的頂薪合約。當初管理層交易維金斯（Andrew Wiggins）換來巴特勒，看中其強悍的「精神屬性」，卻沒料到35歲的巴特勒打半季就重傷倒下。這次十字韌帶撕裂，即便下季復出，恐怕也難逃「湯普森式下滑」的命運。更要命的是，這份合約徹底成了「毒瘤」。勇士原本指望用巴特勒當籌碼去追求「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），但如今誰會接手一個35歲、重傷報銷、年薪高達6000萬美金的球員？回頭再看被送走的維金斯，更讓人心塞。雖然他過去曾因父親病逝等家庭變故影響狀態，但處理完私事後專注度明顯回升，且身體抗跌度遠勝巴特勒。別忘了，2022年總決賽正是他鎖死對手核心，才為勇士奪下冠軍。勇士本想透過交易「升級」，結果換回一個高齡傷病包，親手關閉了冠軍窗口。如今36歲的柯瑞仍在拚命帶隊打附加賽，但身邊沒了靠譜幫手，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）難撐內線，巴特勒躺在傷病名單，交易市場又動彈不得。這筆1.2億美金的豪賭，恐將成為勇士王朝落幕最諷刺的註腳，他們不是輸給對手，而是輸給了自己的誤判。