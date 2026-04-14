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金州勇士在16日附加賽面臨嚴峻考驗，對手正是由「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）領軍的洛杉磯快艇。這場一戰定生死的關鍵戰役，贏家能保住週五爭奪季後賽門票的機會，輸家則直接打包放暑假。面對開季以來狀態火燙、甚至打出生涯年表現的雷納德，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）已公開向球員喊話：必須預防對方的「騙哨」戰術。雷納德在2025-26球季展現驚人統治力，場均轟下27.9分、6.4籃板與1.9抄截，投籃命中率高達50.5%。更令人頭痛的是，他本季改變打法，場均三分球出手次數與命中數雙雙創下生涯新高。對此，柯爾表示：「他一直是很棒的球員，從2019年總決賽後他變得更強了，雖然招式差不多，但執行的層次極高，我們必須緊盯他在場上的熱點區域。」雷納德本季罰球命中率89.2%同樣來到生涯頂點，場均能站上罰球線6.4次。柯爾特別提醒子弟兵：「雷納德會使出各種招式來誘使防守者犯規，就像我們的波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也會利用規則讓對方打得綁手綁腳。我們必須準備好應對這一切，絕不能讓他輕易站上罰球線。」歷史數據對勇士相當不利。自2023年12月以來，快艇在兩隊近11次交手中拿下了10勝，雷納德個人對戰勇士也取得5勝1敗的絕對優勢。柯瑞（Stephen Curry）對此感觸良多：「你很清楚他的習性，即使你打出最好的防守，像雷納德這種球員還是能拿到他的數據。重點是不能讓他拿得太輕鬆，必須強加我們的意志在他身上，並試著擊敗快艇的其他成員。」