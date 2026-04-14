我是廣告 請繼續往下閱讀

宏泰人壽2019年為活化資產，以25億元標售兩筆位於淡海新市鎮的土地，處分過程疑似涉及非常規交易，造成公司損失，金管會向台北地檢署告發，北檢今日指揮調查局北部地區機動工作站兵分12路搜索宏泰人壽大樓，並帶回宏泰人壽時任魯姓董事長以及宏泰集團林姓高層，全案共有8名被告及18名證人，預計今日深夜移送地檢署複訊。宏泰人壽隸屬「台灣地王」林堉璘創辦的宏泰集團，原名宏福人壽，2000年發生財務危機後由林堉璘接手納入集團旗下，並改為現在的名稱。宏泰集團目前掌門人則是林堉璘三子林鴻南。據了解，像宏泰人壽這種公開發行公司都會制定由董事會通過的內規「取得處分資產處理準則」，以審核相關標售案是否損及公司利益。引發檢調偵辦的兩筆土地，位於新北淡海輕軌V11崁頂站旁邊，靠近新市五路三段及沙崙路口；依據公開資訊觀測站的重大訊息公告，2019年5月14日宏泰人壽董事會決議公開標售新北市淡水區淡海段4、4-1地號不動產，已委託專業機構辦理估價完成，並授權經營團隊委託專業公司辦理公開標售，為公司獲取最大利益。北檢接獲金管會告發，認定宏泰人壽2019年處分這兩筆土地的金額有低估之虞，涉及《證券交易法》的非常規交易罪，今日指揮北機站持法院核發的搜索票，搜索被告住居所及宏泰人壽公司等12處，另通知宏泰集團林姓高層、宏泰人壽時任魯姓董事長等8名被告及18名證人到案說明，目前持續調查釐清中。