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▲勇士陣中傷兵滿營，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）與霍福德（Al Horford）的健康狀態將直接決定球隊在附加賽的最終命運。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士即將迎來附加賽生死戰，卻在關鍵時刻釋出令人不安的訊號。總教練柯爾（Steve Kerr）公開表示，包含柯瑞（Stephen Curry）在內的主力球員將不會打滿40分鐘，形同為生死戰設下「時間上限」。此番言論不僅與過往季後賽背水一戰的調度邏輯形成強烈反差，也引發外界質疑，這支昔日王朝球隊是否已在開打前，先行為敗局預留空間。柯爾（Steve Kerr）在附加賽前受訪時被問及，經歷長期傷停的柯瑞（Stephen Curry）、波辛傑斯（Kristaps Porzingis）與霍福德（Al Horford）是否會有上場時間限制。他直言：「我不知道具體數字會是多少，但我可以告訴你，他們不會上場打滿40分鐘。」考量到柯瑞（Stephen Curry）仍受跑者膝影響，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）深受疑似姿勢性心搏過速症候群（POTS）的疾病困擾，而霍福德（Al Horford）則剛從小腿拉傷中復原，球團的保守策略並非無跡可尋。特別是在勇士本季接連失去巴特勒（Jimmy Butler）、穆迪（Moses Moody）與克萊爾（LJ Cryer）等戰將後，謹慎成為最高指導原則。但對於一支歷史上高度依賴柯瑞（Stephen Curry）在場上發揮的球隊而言，這番宣言宛如提前舉起白旗。知名體育廣播節目《Williard & Dibs》的主持人迪布利（Dan Dibley）對此表達強烈不滿。他痛批：「問題在於，如果這是場『贏球或回家』的生死戰，你根本不該說出這種話。回顧去年對戰休士頓火箭（Houston Rockets）的第7戰，巴特勒（Jimmy Butler）打了45分鐘，格林（Draymond Green）打了40分鐘，柯瑞（Stephen Curry）更拚了46分鐘。」迪布利（Dan Dibley）進一步舉例，在2025年季後賽以4比3擊敗火箭的關鍵戰役中，巴迪（Buddy）打了37分鐘，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）打了40分鐘，先發陣容幾乎打了32到42分鐘。「我不是說非得讓柯瑞（Stephen Curry）打46分鐘，但教練團提前釋出『不上滿40分鐘』的訊號，等同告訴大家他們根本沒把這場比賽放在心上。」然而，柯爾（Steve Kerr）的謹慎並非無的放矢。勇士在2026年宛如遭到傷病魔咒反噬：巴特勒在比賽最後幾分鐘遭遇前十字韌帶（ACL）撕裂導致賽季報銷；上個月，剛從手腕扭傷缺席10場比賽歸隊的穆迪（Moses Moody）遭遇膝蓋重創；就在本週，克萊爾（LJ Cryer）又因落地不慎導致腳踝嚴重受傷。自1月30日以來就因傷打打停停的柯瑞，若過早高強度復出，極可能加劇跑者膝的傷勢。此外，球團先前不顧球迷呼籲培養庫明加（Jonathan Kuminga）的聲音，歷經兩次僵局後將其交易至亞特蘭大老鷹，換來波辛傑斯（Kristaps Porzingis）的天賦與經驗，卻因其反覆的健康問題讓這筆交易的成效大打折扣。面對38歲的柯瑞，柯爾正試圖為一個「無法保證的下賽季」進行風險管理，但在單場淘汰的殘酷附加賽中，醫療考量或許是勇士隊如今最負擔不起的奢侈品。