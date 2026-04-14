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NBA季後賽還沒開打，裁判就先搶盡版面！聯盟近期公佈2026年季後賽的36人裁判名單，沒想到卻引爆球迷怒火！這份名單不僅剔除在聯盟執法超過20年、廣受球員與球迷愛戴的資深名哨甘迺迪（Bill Kennedy），就連女性裁判也僅剩1人。更讓球迷崩潰的是，惡名昭彰的「爭議雙煞」福斯特（Scott Foster）與布萊瑟斯（Tony Brothers）依舊穩坐名單，讓全網痛批聯盟：「根本毫無誠信！」、「季後賽黑哨預備」。福斯特身為聯盟最資深裁判，擁有超過1600場例行賽與驚人的262場季後賽執法經驗，但他曾在2007年捲入唐納吉（Tim Donaghy）的簽賭醜聞，兩人在2006年10月至2007年4月間通話高達134次，這段黑歷史至今仍讓網友對他充滿偏見。儘管只有唐納吉（Tim Donaghy）被定罪，球迷早就受夠福斯特（Scott Foster）總是「反客為主」，搶了真正比賽焦點。另一位同樣愛搶戲的布萊瑟斯（Tony Brothers）也榜上有名。他以多次引發爭議的驅逐出場聞名，最著名的莫過於2022年因為達拉斯獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）極小的反應就將其驅逐。在知名體育媒體《TheAthletic》的球員匿名投票中，布萊瑟斯（Tony Brothers）常年霸榜「最爛裁判」前2名，顯見球員對他毫無信任可言。球迷渴望看到像甘迺迪這樣重視溝通的裁判，也期盼執法陣容能反映現代比賽的多元化。莫耶·格萊奇（Ashley Moyer-Gleich）在2024年成為自2012年後首位在季後賽執法的女性，而薩戈（Natalie Sago）則在2026年成為史上第3位。儘管例行賽女性裁判比例有所增加，但本次季後賽名單竟只有1名女性。這讓球迷不禁質疑總裁席爾瓦（Adam Silver）的承諾，他曾公開表示目標是讓新進裁判有50%為女性。目前聯盟雖有8名全職女裁判，季後賽的極低入選率仍引發軒然大波。最大的爭議仍圍繞在甘迺迪的落選。他在今年1月費城76人對陣奧蘭多魔術的比賽中遭遇無碰撞傷勢痛苦倒地，隨後坐輪椅退場。幸運的是，他在3週前動完手術後已獲准復出，甚至在4月6日丹佛金塊交手波特蘭拓荒者的比賽中重返賽場。有球迷無奈表示：「我寧願聽到是甘迺迪自己選擇不吹季後賽，沒有這位頭號裁判，比賽都不一樣了。」球迷對名單的厭惡表露無遺：「拜託讓福斯特離灰狼和金塊遠一點！」這種挫折感源自近期的爭議判決，包括福斯特的團隊在明尼蘇達灰狼與休士頓火箭的比賽中漏吹關鍵哨音，以及在對陣丹佛金塊時將愛德華茲（Anthony Edwards）驅逐出場。反觀甘迺迪，波士頓塞爾提克主帥馬祖拉（Joe Mazzulla）曾表示：「他宣布挑戰結果的方式太棒了，我們甚至只為了聽他講話就提出挑戰。」柯瑞（Stephen Curry）也曾大讚：「這是我最愛的部分……我告訴他，他在用麥克風上演精采大秀後，應該向全場觀眾鞠躬。」網友無奈感嘆：「季後賽沒了甘迺迪，只能忍受福特和福斯特。」