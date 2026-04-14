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巴爾的摩金鶯今（14）日在主場迎戰亞利桑那響尾蛇的比賽中發生驚悚插曲。金鶯二壘手傑克森（Jeremiah Jackson）擊出一記強勁的界外平飛球，竟直接打中自家總教練阿爾伯納茲（Craig Albernaz）的臉部。不過，這記意外的「爆頭」彷彿打醒了金鶯打線，惹出大禍的傑克森隨後不僅敲出滿貫全壘打贖罪，球隊更克服6分落後，最終率領金鶯上演驚天大逆轉，以9：7擊敗響尾蛇。驚悚瞬間發生在5局下半，當時金鶯以1：4落後。傑克森大棒一揮，球卻像長了眼睛般直朝自家休息區飛去，當場擊中站在走道入口的阿爾伯納茲左側臉頰。阿爾伯納茲隨即被帶往休息室接受醫療團隊評估，並由板凳教練艾克（Donnie Ecker）暫代兵符。艾克賽後受訪時表示：「他目前狀況良好，為了安全起見他會去照電腦斷層掃描，明天才會有更進一步的消息。我們每場比賽坐在那裡其實都很脆弱，當這種事發生時，大家都為他感到心疼。」金鶯投手羅傑斯（Trevor Rogers）更對總教練的硬漢精神感到佩服：「他挨了那一球竟然沒有倒下，這證明了他有多強悍；他甚至還想回到休息區，這真的需要極大的勇氣。」在惹出大禍後，傑克森坦言當下嚇壞了：「我擊出球後看到他摀著臉，我的心臟差點停了。」不過，金鶯在6局下半展開瘋狂反撲，當時球隊已處於1：7的大幅落後。傑克森把握機會轟出一發滿貫全壘打，將比分追近至1分差。更感人的是，轉播畫面捕捉到臉上還帶著明顯紅印的阿爾伯納茲此時短暫回到休息區，並給了這位「肇事者」一個溫暖的擁抱。傑克森感動地說：「這真的太棒了！你永遠不會想傷害任何人，教練人太好了。這意外很糟糕，但他撐過來了而且精神很好，這讓我心裡好受多了。」金鶯的反撲猛火並未停歇，重砲阿隆索（Pete Alonso）在7局下半轟出兩分砲逆轉戰局，傑克森又在8局下半補上一發陽春砲擴大領先。金鶯就在換下總教練的短暫驚魂後，硬是從最多6分落後的絕境中重生，最終以9：7氣走響尾蛇，