隨著2026年NBA季後賽即將點燃戰火，奧克拉荷馬雷霆再度展現統治聯盟的霸氣。《The Athletic》報導指出，雷霆不只是今年最強大的爭冠衛冕軍，其奪冠賠率更創下自2019年金州勇士挑戰三連霸以來的市場新低。然而，這條連霸之路並不輕鬆，聖安東尼奧馬刺與波士頓塞爾提克分別在東西區當起攔路虎，準備挑戰雷霆的王座。
雷霆統治力驚人！連三年穩坐西區龍頭
雷霆隊本季在年度MVP大熱門「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的率領下，例行賽的表現堪稱宰制級。他們不僅連3年奪得西區第一種子，場均勝分差、防守效率及淨效率值均高居全聯盟之首。
儘管雷霆上季奪冠之路因當時東區熱門塞爾提克主將塔圖姆（Jayson Tatum）報銷、西區強敵相繼爆冷，被部分輿論認為「運氣成分居多」（，但本季雷霆展現了深厚的板凳深度與穩定性，證明了即使對手來勢洶洶，他們依然具備統治季後賽的實力。
馬刺強勢威脅！「文班亞馬旋風」席捲西區
雷霆連霸最大的絆腳石極大可能來自德州。聖安東尼奧馬刺在進入生涯第三年的怪物中鋒文班亞馬（Victor Wembanyama）帶領下，賽季末段打出30勝4敗的超狂戰績，排名一路飆升至西區第2。馬刺的奪冠賠率從明星賽時的+1200驟降至目前的+450，被《The Athletic》認為是西區最神聖、不可侵犯的威脅。
而在西區第3種子的丹佛金塊（+1000）同樣不容小覷。在約基奇（Nikola Jokić）維持MVP等級發揮與穆雷（Jamal Murray）火燙的狀態下，這支3年前的冠軍隊伍仍保有強大競爭力，但他們首輪就得面對去年兩度下剋上的強敵明尼蘇達灰狼。
東區大亂鬥！塞爾提克一哥回歸 騎士成最大變數
東區方面，塞爾提克（+550）在主將塔圖姆（Jayson Tatum）傷癒復出後，戰鬥力迅速回升。即便塔圖姆缺陣了大半賽季，在布朗（Jaylen Brown）與異常火燙的三分火力支撐下，綠衫軍還是在東區站穩腳步。隨著塔圖姆在3月正式歸隊，塞爾提克再度成為東區最有望問鼎總決賽的球隊。
值得注意的是，東區賠率第5高的克里夫蘭騎士（+1400）被《The Athletic》視為本次季後賽的最大的謎團，賠率甚至低於東區頭號種子底特律活塞。季中交易來哈登（James Harden）後，騎士組成了哈登、米切爾（Donovan Mitchell）、莫布里（Evan Mobley）與艾倫（Jarrett Allen）的夢幻陣容，雖然這4人因傷病磨合不到10場比賽，但完整陣容的天花板被認為具備衝擊東區冠軍的實力。
2026 NBA 季後賽熱門奪冠賠率（BetMGM）：
奧克拉荷馬雷霆： +135
聖安東尼奧馬刺： +450
波士頓塞爾提克： +550
丹佛金塊： +1000
克里夫蘭騎士： +1400
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雷霆隊本季在年度MVP大熱門「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的率領下，例行賽的表現堪稱宰制級。他們不僅連3年奪得西區第一種子，場均勝分差、防守效率及淨效率值均高居全聯盟之首。
儘管雷霆上季奪冠之路因當時東區熱門塞爾提克主將塔圖姆（Jayson Tatum）報銷、西區強敵相繼爆冷，被部分輿論認為「運氣成分居多」（，但本季雷霆展現了深厚的板凳深度與穩定性，證明了即使對手來勢洶洶，他們依然具備統治季後賽的實力。
雷霆連霸最大的絆腳石極大可能來自德州。聖安東尼奧馬刺在進入生涯第三年的怪物中鋒文班亞馬（Victor Wembanyama）帶領下，賽季末段打出30勝4敗的超狂戰績，排名一路飆升至西區第2。馬刺的奪冠賠率從明星賽時的+1200驟降至目前的+450，被《The Athletic》認為是西區最神聖、不可侵犯的威脅。
而在西區第3種子的丹佛金塊（+1000）同樣不容小覷。在約基奇（Nikola Jokić）維持MVP等級發揮與穆雷（Jamal Murray）火燙的狀態下，這支3年前的冠軍隊伍仍保有強大競爭力，但他們首輪就得面對去年兩度下剋上的強敵明尼蘇達灰狼。
東區方面，塞爾提克（+550）在主將塔圖姆（Jayson Tatum）傷癒復出後，戰鬥力迅速回升。即便塔圖姆缺陣了大半賽季，在布朗（Jaylen Brown）與異常火燙的三分火力支撐下，綠衫軍還是在東區站穩腳步。隨著塔圖姆在3月正式歸隊，塞爾提克再度成為東區最有望問鼎總決賽的球隊。
值得注意的是，東區賠率第5高的克里夫蘭騎士（+1400）被《The Athletic》視為本次季後賽的最大的謎團，賠率甚至低於東區頭號種子底特律活塞。季中交易來哈登（James Harden）後，騎士組成了哈登、米切爾（Donovan Mitchell）、莫布里（Evan Mobley）與艾倫（Jarrett Allen）的夢幻陣容，雖然這4人因傷病磨合不到10場比賽，但完整陣容的天花板被認為具備衝擊東區冠軍的實力。
奧克拉荷馬雷霆： +135
聖安東尼奧馬刺： +450
波士頓塞爾提克： +550
丹佛金塊： +1000
克里夫蘭騎士： +1400
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