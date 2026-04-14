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▲「SERENA全日餐廳」精選多個石垣牛部位，設計一系列主題料理。（圖／高雄日航酒店提供）

▲桃泉中餐廳由主廚張祐銓運用傳統粵菜技法，融合石垣牛各部位肉質特性設計一系列兼具港式底蘊與和牛精髓的粵式佳餚。（圖／高雄日航酒店提供）

▲天空酒吧與咖啡廳亦推出精緻的西式石垣牛輕食。（圖／高雄日航酒店提供）

高雄日航酒店「石垣牛饗宴」即日起全館五間餐廳限時登場，嚴選產地直送、極為珍稀的沖繩石垣牛來台，此次共引進高達705公斤，讓饕客無需出國，即可一站品嚐擁有「和牛界的愛馬仕」之稱的頂級美味。素有「和牛界的愛馬仕」美譽的石垣牛，源自日本沖繩縣石垣島，因飼養環境純淨、氣候得天獨厚，加上產量極為稀少，被視為日本頂級和牛代表之一。此次高雄日航酒店特別直送引進 A5 最高等級的石垣牛，集結館內餐廳及酒吧，以不同料理手法詮釋石垣牛的多重魅力。「SERENA全日餐廳」精選多個石垣牛部位，設計一系列主題料理，包括以直火炭烤鎖住肉汁「燒烤石垣牛肉」、高溫炙燒帶出奶油香氣「炙燒石垣牛握壽司」，以及「巧克力咖哩燉和牛」、「和牛肉燥飯」、「生滾和牛滑蛋粥」等多元品項。日本料理飛翔鐵板燒祭出「石垣牛海陸套餐 犇」，以頂級北海道帝王蟹揭開序幕，主餐選用石垣牛紐約客佐黑松露，搭配石垣牛菲力蒜香拌飯，香氣十足，舌尖滿足。日本料理飛翔和食推出「石垣牛極饗套餐」以石垣牛翼板壽司開場，主角壽喜燒選用油花細緻的石垣牛肋眼，入口即化、溫潤迷人，最後以烏龍麵吸附濃郁湯汁，為整套料理完美收尾。桃泉中餐廳由主廚張祐銓運用傳統粵菜技法，融合石垣牛各部位肉質特性設計一系列兼具港式底蘊與和牛精髓的粵式佳餚，單點菜色包含「山椒石垣牛石鍋飯」、「石垣牛小排叉燒煲仔飯」、「紅燒石垣牛腩撈麵」 、以及「石垣牛湯包」與「石垣牛抄手」。天空酒吧與咖啡廳亦推出精緻的西式石垣牛輕食，包含厚實多汁的「石垣牛漢堡」與「石垣牛三明治」。高雄日航酒店「石垣牛饗宴」即日起限量供應、售完為止。