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▲樂天集團同步串聯旗下多元服務推出期間限定優惠。（圖／翻攝畫面）

▲「樂天桃猿世界卡」將對棒球的愛融入日常生活。（圖／翻攝畫面）

台灣樂天集團今（14）日舉辦記者會，宣布以「深化台日交流」為核心，推動台灣市場生態圈整合策略，串聯電商、金融、旅遊與運動文化等多元服務，打造橫跨消費、旅遊與應援場景的「台日生活圈」。響應生態圈整合策略，集團同步串聯旗下多元服務推出期間限定優惠，透過每一筆金融支付、電商消費、數位內容、金融服務與旅遊體驗等，全方位進入消費者的生活點滴。樂天集團指出，集團全球點數累積發行已突破5 兆，點數已成為串聯各項服務的重要核心；在台灣市場，樂天生態圈亦持續成長，每月活躍用戶穩定提升，其中數位內容服務表現亮眼，樂天 Kobo 業績雙位數成長，樂天旅遊3月年成長率高達97%，反映消費者在電商、內容與旅遊等不同場景之間的使用需求持續擴大。記者會除了宣布年度盛事「樂天集團日（Rakuten SUPER GAME）」將於8月28 日首度進駐台北大巨蛋，更與全球支付領導品牌 Mastercard 推出全新「樂天桃猿世界卡」，透過金融支付串聯應援、旅遊與日常消費，展現樂天生態圈（Rakuten Ecosystem）跨國整合的強大動能。樂天集團亞太區執行長葛城崇（Takashi Katsuragi）表示：「在當前消費與生活場景深度融合的趨勢下，品牌如何透過多元服務串聯體驗，已成為領先市場的關鍵。因此，台灣樂天集團將投入台灣市場的最新整合布局，透過金融支付、旅遊服務、數位閱讀與運動文化的跨界協作，打造一個匯聚消費回饋、旅遊體驗與應援文化的全方位生態圈。」為了實質回饋長期支持的消費者，台灣樂天集團自4月14日起至5月11日止，特別展開全生態圈聯手應援慶典，消費者只需於樂天市場、樂天 Kobo 或樂天旅遊刷樂天卡消費單筆滿300 元，或於樂天國際銀行完成自動扣繳樂天卡費之設定，即可輕鬆獲得抽獎資格（每一歸戶最多可獲乙次抽獎機會）。頭獎大手筆送出「雙人東京來回機票、樂天旅遊合作飯店住宿及日本東京巨蛋 Rakuten Super Baseball Game 觀賽資格。樂天Kobo 電子書更是進入樂天點數生態圈的最佳門徑。樂天Kobo 與樂天國際銀行合作，即日起至12月31日前，輸入推薦序號「KOBOPLUS」首次成功開立樂天國際銀行帳戶並於指定期間訂閱 Kobo Plus 成功扣款3次，即可享有千元「愛讀書獎勵金」現金回饋。此外，讀者在購買書籍或訂閱Kobo Plus服務的同時，所獲得的樂天點數能直接用於樂天市場購物或抵扣樂天旅遊訂單，讓每一筆閱讀支出都能轉化為實質的生活回饋。