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▲中信兄弟王牌土投鄭浩均主投3又1/3局失8分，比賽中投捕之間極度不協調的溝通、頻頻「超時違規」以及教練團消極的調度，引發球迷和網友的強烈不滿。（圖／中信兄弟提供）

▲面對場上投捕明顯不合、投手情緒失控的混亂局面，兄弟教練團的消極應對成為最大敗筆。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟投手陣容再添左投新戰力！在今（14）日對戰台鋼雄鷹的賽事中，年僅21歲的左投錢可倫迎來一軍生涯處女秀。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟今（14）日在洲際主場慘遭台鋼雄鷹痛擊，終場以4：8落敗，開季戰績跌至2勝9敗，持續在聯盟墊底。本場比賽不僅暴露出單場賽事的缺失，更像是兄弟開季至今各種問題的總縮影。從先發投手提早崩盤、投捕溝通不暢到教練團消極的調度，黃衫軍若不盡速對症下藥，上半季恐將提早出局。從開季至今的11場比賽中，兄弟竟有高達9場比賽先掉分。先發投手屢屢在第一局就遭遇亂流，導致球隊一開賽就陷入落後泥沼，這無疑是戰績不佳的致命傷。以本場為例，王牌土投鄭浩均在1局上就被王柏融敲出3分砲，前兩局便狂失5分。在大幅落後的壓力下，打線面對台鋼洋投後勁的壓制顯得毫無招架之力，前6局僅敲出1支安打，甚至到7局打完都未能站上得點圈。儘管8局下把握對手牛棚不穩追回4分，但整場僅有5支安打的零星火力，根本無力填補開局就挖下的大坑。每場比賽都在苦苦追分，再強的打線也會被消磨殆盡。鄭浩均此役僅投3又1/3局就被敲出9支安打，狂失8分(7分責失)，表現完全不及格。攤開比賽內容，鄭浩均的變化球幾乎失準，只能靠直球硬拚，卻頻頻遭到對手鎖定。然而，更令人擔憂的是投捕之間的溝通不暢的問題。比賽中，鄭浩均對新秀捕手陳統恩的配球似乎未能完全不信任，在投手丘上頻繁搖頭，雙方因無法達成共識，竟離譜地發生2度超時違規。場上甚至出現捕手手套擺紅中、球卻噴向外角，以及無人干擾下的低級捕逸。鄭浩均投到心浮氣躁，失去頂尖投手應有的冷靜。作為球隊倚重的王牌，在遇到亂流時未能穩定情緒將傷害降到最低，反而跟著自爆，這是鄭浩均未來必須跨越的心理門檻。鄭浩均被認為是古林睿煬和徐若熙旅外後的第一土投，但開季表現確實讓人有些失望。但狀態不好有狀態不好的投法，而今天他顯然未能控制住局面，將傷害降到最低，甚至在場上有點鬧脾氣，無疑讓人汗顏。無論當下到底發生了什麼，職業球員絕對須要避免這樣的表現。面對場上投捕明顯不合、投手情緒失控的混亂局面，兄弟教練團的消極應對成為最大敗筆。說實話，開季兄弟戰績低迷，教練團就算不能說全鍋，至少也要負很大的責任，首先平野惠一的保守調度開季就被說過了，這幾場有稍微好一些，但輪換已經影響到球員。而今天這麼嚴重的情況，投手教練王建民的處理速度也有些過慢了，甚至轉播的主播和球評都認為應該上去溝通一下了，但他並未適時止損喊、穩定軍心。無論是不是想讓選手自行解決，在這樣一場比賽，放生選手，只會無端消耗了年輕選手的自信，並且讓更衣室氣氛變得奇怪。最後還是陳江和帶兩位選手去談的。戰績壓力下，教練團理應更積極介入危機處理，而非讓選手在場上獨自面對潰敗。儘管戰局慘澹，但兄弟陣中仍有少數亮點。第二任投手錢可倫中繼1又2/3局無失分，還對王柏融投出生涯首K；傷癒歸隊的蔡齊哲主投1局僅挨1安無失分，展現穩定度；而余謙與陳琥近期的表現也令人眼睛一亮。若兄弟今年上半季已無力爭奪季冠軍，趁此低谷期調整陣型，將余謙、陳琥等期待已久的潛力股徹底練出來，或許是現階段最務實的目標。但在此之前，教練團必須先扛起責任，解決休息室內的溝通危機，否則一支失去凝聚力的球隊，將很難在漫長的賽季中翻身。