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聖地牙哥教士隊今日以4：1擊敗水手隊，強勢收下 6 連勝。陣中火球終結者米勒（Mason Miller）在9局上登板，再度以最快 164.3 公里的剛猛速球震懾對手，主投 1 局送出 1 次三振無失分，成功奪下本季第 5 次救援成功。這場出賽讓他將跨季連續無失分局數推進至 29.2 局，持續刷新現役最長紀錄。米勒本季的宰制力已進入史詩級別。根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，他本季至今面對 27 名打者就狂飆 20K，三振率高達 74.1%，創下自 1900 年以來開季前 8 場登板的最高紀錄。自 2025 年 8 月 5 日以來，米勒已超過 8 個月未曾掉分，目前距離梅雷迪斯（Cla Meredith）保持的 33.2 局隊史紀錄僅差 4 局，且只要再解決 1 人次，就能追平隊史傳奇球星瓊斯（Randy Jones）在 1980 年創下的 30 局紀錄。教士隊總教練史丹曼（Craig Stammen）賽後盛讚：「能與瓊斯相提並論是一件很有趣的事，他是教士隊史上最偉大的投手之一，而米勒現在正展現出與之齊名的水準。」雖然米勒目前已是現役最強守護神，但要挑戰大聯盟史上後援投手的最高境界仍有挑戰。根據大聯盟紀錄，後援投手開季最長連續無失分局數紀錄是由齊格勒（Brad Ziegler）在 2008 年所創下的 39 局；若以不限開季的「連續出賽場次」來看，萊恩·普萊斯利（Ryan Pressly）曾在 2018 至 2019 年創下連續 40 場比賽無失分的恐怖紀錄。目前米勒的 29.2 局已進入聯盟史上頂尖行列，距離隊史梅雷迪斯（Cla Meredit）保持的33.2局隊史紀錄僅差4局，只要再解決一人次，就能追平1980年的傳奇球星斯（Randy Jones）的30局，並列隊史第二。若能維持目前的火燙手感，他不僅有望在下週挑戰教士隊史第一的頭銜，更有機會向大聯盟史上最長的「後援無失分局數」紀錄發起衝擊，正式進入大聯盟史冊的巔峰殿堂。