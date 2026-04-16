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中華職棒味全龍內野手張政禹開季打擊狀態不理想，昨（15）日卻在延長賽扮演大功臣，從廖任磊手中敲出致勝安打，助隊以1：0氣走富邦悍將。張政禹賽後坦言，最後一打席前，有想過會被代打，但看了看板凳好像也精銳盡出，上場的想法就是把球打進場內，至少要完成推進，「最差就這樣，就是像（李）凱威講的，再差也沒有人比他差了（開季連19打席無安打），所以我就放寬心。」張政禹開季打擊狀況不盡理想，賽前累積打擊率僅1成54，此役打先發第9棒、游擊手，前3個打席無建樹，不過在10局上得點圈有人的情況下，張政禹敲出致勝安打，替龍隊攻下寶貴的1分，賽後獲選為單場MVP。賽後張政禹表示，「我覺得教練團給我很多的信心，就是叫我大膽打，也沒有想說要叫我點，就是相信自己。有好的攻擊機會，一開始想說要推進，但有時候想法越多，會讓自己更複雜，所以最後一次上去就沒有什麼太多想法，把球打到場內。」開季攻擊狀態掙扎，張政禹坦言是一件很困難的事情，「我覺得每個選手都會遇到，然後前陣子是（李）凱威，然後其實我也跟他一起低潮了蠻久的，做什麼事情都綁手綁腳的，我希望這支安打打出來之後，我可以更放得開。」張政禹相當感謝教練團在關鍵時刻繼續相信他，讓他有會建功。張政禹笑說，最後一打席有想過會被代打，但看了看板凳區，好像也沒有人可以換了，「我上去打的想法是，最差就這樣，就是像（李）凱威講的，再差也沒有人比他差了，所以我就放寬心，雖然很多人都叫我要享受比賽，但前面幾場真的是綁手綁腳，很開心今天有這樣的表現。」張政禹賽前與總教練葉君璋在打擊練習時深聊，他笑說其實從熱身賽一開始就在聊了，「就蠻低迷的，跟教練團不斷討論攻擊的想法，每個教練都希望我好，在那麼多方法裡面，去搜尋一個自己舒服的方式。」張政禹說，雖然前役的致勝安打不是最好的節奏，但已經在軌道上，希望可以慢慢找回狀態。