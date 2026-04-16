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美國職棒大聯盟（Major League Baseball）在在明尼蘇達雙城隊主場舉行的賽事中，爆發一起球員與觀眾的激烈衝突。波士頓紅襪隊中外野手杜蘭（Jarren Duran）在比賽中突然對著看台觀眾比中指，畫面經轉播後迅速引發熱議。儘管行為粗魯，但在杜蘭隨後揭露背後原因後，輿論風向轉為對他的同情與支持。衝突發生在5局上半紅襪隊進攻時。當時紅襪以0：5落後，擔任第7棒的杜蘭在擊出二壘滾地球出局後，正當他跑回休息室途中，卻突然轉身朝著觀眾席某處豎起中指。美國棒球Podcast節目《Foul Territory》隨後在社群媒體X上分享了這段影片，引起廣泛討論。根據紅襪隨隊記者史密斯（Christopher Smith）在X上的報導，杜蘭賽後解釋了自己的行為。杜蘭直言：「當時有觀眾對我喊叫，叫我『去自殺』。我對這種言語騷擾已經習以為常，但當時我決定反擊，比了中指。不過我不該那樣反應的，這確實不是一個好的示範。」這起事件之所以引發同情，是因為杜蘭在2025年Netflix播出的紀錄片《The Clubhouse》中，曾公開坦承自己過去長期與憂鬱症搏鬥，甚至一度陷入自殺未遂的低谷。因此，當「去自殺」這樣的惡毒言詞再次朝他襲來時，杜蘭的情緒崩潰引發了大量共鳴。社群媒體上的球迷紛紛留言表態，有人直言：「如果事實真的是這樣，比中指是完全合理的反應」、「那個球迷應該被終身禁賽」、「聽到杜蘭說『已經習慣了』真的讓人心碎」、「我完全不會怪罪杜蘭」。紅襪隊最終以0：6敗給雙城隊，但賽後的焦點全集中在杜蘭身上。目前紅襪球團尚未針對此行為是否面臨禁賽或罰款發表正式說明，但在心理健康日益受到重視的體壇，這起「比中指」事件再次掀起對於現場觀眾素養以及職棒球員心理保護機制的討論。