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效力於洛杉磯道奇隊的韓國好手金慧成，在今（16）日對戰紐約大都會隊的比賽中轟出本季首轟。儘管日前曾因ABS挑戰失敗，遭到總教練羅伯斯（Dave Roberts）公開點名批評，但金慧成今日以行動證明價值，在2局下轟出本季首支全壘打，幫助同場先發的大谷翔平打下領先基礎。今日的好表現也讓韓國媒體《OSEN》的新聞標題搞笑替金慧成配音說道：「羅伯斯總教練，請不要討厭我。」金慧成今日擔任先發第8棒、鎮守游擊大關。在2局下兩人出局、二壘有人的局面下，面對大都會先發投手霍姆斯（Clay Holmes）。金慧成在1好2壞的領先球數下，鎖定一顆94.4英哩（約151.9公里）且位於好球帶偏中間的伸卡球，以閃電般的揮棒速度將球擊出。這顆球擊球初速高達99.3英哩（約159.8公里），飛行372英呎後直達右外野牆外。這記兩分砲成為金慧成今年重返大聯盟後的首支全壘打，同時幫助道奇取得2：0領先，也讓今日專注於投球的大谷翔平吃下定心丸。就在幾天前，金慧成的處境其實還相當尷尬。在13日對戰德州遊騎兵的比賽中，他因三振後挑戰ABS判決失敗，導致球隊早早耗盡挑戰權，賽後遭總教練羅伯斯直言「判斷錯誤」並遭到點名。隔天他便被排除在先發名單外，昨日也僅在比賽後段替補出賽。然而，由於主力游擊手貝茲（Mookie Betts）因傷缺陣，金慧成把握住重回先發的機會。今日他不僅展現優異的游擊守備，更用關鍵長打證明自己。韓媒分析指出，金惠成這發全壘打將大大增加他在教練團心中的印象分數，即使未來貝茲歸隊，他極具侵略性的打擊風格仍有望在26人名單中站穩腳跟。