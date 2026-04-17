隨著邁阿密熱火隊在昨日（15日）慘遭夏洛特黃蜂隊淘汰，宣告了一個失敗的賽季正式結束。熱火隊總裁萊利（Pat Riley）可能已按捺不住補強野心，美媒《Fadeaway World》認為，熱火可能計畫在今年夏天成為自由市場與貿易市場的超級大買家。建議若搶不到頭號目標阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），洛杉磯快艇隊的明星前鋒雷納德（Kawhi Leonard）可能是最現實的「B計畫」首選。
據《ClutchPoints》記者Brett Siegel報導，「如果熱火隊在阿德托昆博的爭奪戰中再次失利，他們的下一個目標將是雷納德。」
具體交易方案浮出檯面：希羅、威金斯成籌碼
根據《Fadeaway World》披露的潛在交易細節，熱火隊為爭奪雷納德可能祭出以下籌碼：
邁阿密熱火獲得： 雷納德（Kawhi Leonard）、羅培茲（Brook Lopez）
洛杉磯快艇獲得： 希羅（Tyler Herro）、威金斯（Andrew Wiggins）、2029年首輪選秀權
對於熱火而言，雷納德本季在65場比賽中場均貢獻27.9分、6.4籃板及3.6助攻，投籃命中率達50.5%，證明自己仍具備頂級第一核心的戰鬥力。而老將羅培茲的加入，則能大幅提升熱火禁區的深度與外線威脅。
為何快艇會考慮放人？球隊重建與調查疑雲
快艇隊本季在季中交易走哈登（James Harden）與祖巴茲（Ivica Zubac），已發出重建訊號。加上聯盟目前正針對雷納德與金融公司 Aspiration 之間的代言合約是否涉及規避薪資上限進行調查，若最終罪名成立，快艇可能面臨巨額罰款甚至選秀權被沒收。
在球隊面臨處罰壓力且欲調整薪資結構的當下，引進年輕的希羅與經驗豐富的威金斯，搭配現有核心加蘭（Darius Garland），將有助於快艇快速重組競爭力。
熱火的終極藍圖：雷納德配莫蘭特？
美媒分析指出，萊利的計畫不僅止於雷納德。若此方案成行，熱火將能保留如哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）等年輕資產，並進一步利用莫蘭特（Ja Morant）目前身價處於低點的機會展開追求，打造出雷納德、莫蘭特與阿德巴約（Bam Adebayo）的「新三巨頭」組合。
對邁阿密球迷來說，萊利在今年夏天的動作將決定這支鐵血球隊能否在他退休前再次奪冠。雖然字母哥仍是首選，但雷納德的年齡與傷病史讓這筆交易的成本相對較低（僅需一個首輪籤），這給了熱火更多靈活操作的空間。熱火是否能在休賽季震撼全聯盟，成為爭冠熱門，全球球迷正拭目以待。
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具體交易方案浮出檯面：希羅、威金斯成籌碼
根據《Fadeaway World》披露的潛在交易細節，熱火隊為爭奪雷納德可能祭出以下籌碼：
邁阿密熱火獲得： 雷納德（Kawhi Leonard）、羅培茲（Brook Lopez）
洛杉磯快艇獲得： 希羅（Tyler Herro）、威金斯（Andrew Wiggins）、2029年首輪選秀權
對於熱火而言，雷納德本季在65場比賽中場均貢獻27.9分、6.4籃板及3.6助攻，投籃命中率達50.5%，證明自己仍具備頂級第一核心的戰鬥力。而老將羅培茲的加入，則能大幅提升熱火禁區的深度與外線威脅。
快艇隊本季在季中交易走哈登（James Harden）與祖巴茲（Ivica Zubac），已發出重建訊號。加上聯盟目前正針對雷納德與金融公司 Aspiration 之間的代言合約是否涉及規避薪資上限進行調查，若最終罪名成立，快艇可能面臨巨額罰款甚至選秀權被沒收。
在球隊面臨處罰壓力且欲調整薪資結構的當下，引進年輕的希羅與經驗豐富的威金斯，搭配現有核心加蘭（Darius Garland），將有助於快艇快速重組競爭力。
熱火的終極藍圖：雷納德配莫蘭特？
美媒分析指出，萊利的計畫不僅止於雷納德。若此方案成行，熱火將能保留如哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）等年輕資產，並進一步利用莫蘭特（Ja Morant）目前身價處於低點的機會展開追求，打造出雷納德、莫蘭特與阿德巴約（Bam Adebayo）的「新三巨頭」組合。
對邁阿密球迷來說，萊利在今年夏天的動作將決定這支鐵血球隊能否在他退休前再次奪冠。雖然字母哥仍是首選，但雷納德的年齡與傷病史讓這筆交易的成本相對較低（僅需一個首輪籤），這給了熱火更多靈活操作的空間。熱火是否能在休賽季震撼全聯盟，成為爭冠熱門，全球球迷正拭目以待。