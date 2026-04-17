我是廣告 請繼續往下閱讀

邁阿密熱火隊明星中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）於今（17）日接受採訪，針對昨日對陣夏洛特黃蜂隊時，遭到對方球星「三球」鮑爾（LaMelo Ball）疑似惡意絆倒一事做出回應。儘管鮑爾在賽後曾宣稱會去關心阿德巴約的傷勢，但阿德巴約今日親口證實：「並未收到對方的道歉。」這起爭議事件發生在週二熱火以126：127惜敗黃蜂的第二節。當時鮑爾在進攻切入時倒地，隨後球反彈至阿德巴約手中，倒在球場上的鮑爾竟伸手揮向阿德巴約的腿部，導致後者重摔倒地，最終因背部傷勢被迫退場且未能回歸。NBA官方在審視影片後，決定針對鮑爾的危險動作開罰3.5萬美元；此外，鮑爾因在賽後採訪中使用不當言語，被追加罰款2.5萬美元，兩項罰款總計達6萬美元（約合新台幣189萬元）。對此阿德巴約淡定表示：「他年薪3000萬美元，這6萬美元他根本不會放在眼裡。」最令外界側目的是，鮑爾在賽後受訪時曾表示會去確認阿德巴約的狀況，但阿德巴約在周五明確指出，他至今沒有收到任何形式的道歉或關心。儘管如此，阿德巴約仍保持風度，表示兩人下次見面時會聊聊，並稱過去與鮑爾的交談經驗都很愉快。當被問及這是否為一次「骯髒」的防守動作時，阿德巴約意有所指地表示：「除了鮑爾本人，沒有人知道真相，只有他自己知道那個動作到底是髒還是不髒。」熱火總教練斯波爾斯特拉（Erik Spoelstra）雖然曾批評那是個危險動作，但今日也稍微為鮑爾緩頰，認為他並非一名打球風格骯髒的球員。在熱火與黃蜂的糾紛之外，西區賽場也有新動態。洛杉磯湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）今日受訪時提到，在球隊面臨傷兵困擾的當下，他的兒子布朗尼（Bronny James）已經為季後賽的上場時間做好了準備。詹姆斯強調，布朗尼獲得的機會是「憑實力贏得且當之無愧的」。