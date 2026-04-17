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在今年2月米蘭-柯蒂納冬季奧運（Milano-Cortina 2026）為日本奪下史上首面花式滑冰雙人滑金牌的「璃來龍」組合——三浦璃來（Riku Miura）與木原龍一（Ryuichi Kihara），今日（17日）於社群媒體正式宣布將在本賽季結束後退役。這對令全日本陷入瘋狂的黃金組合在巔峰期選擇轉身，背後的主因與兩人的傷勢狀況及體力極限密不可分。三浦璃來與木原龍一今日透過聯合聲明表示：「我們決定在本賽季結束後退役。對於從組隊之初就支持我們的每個人，真的非常感謝。」兩人在奧運奪金後僅過兩個月便做出決定，強調這7年來的競技生涯已「傾盡所有」，目前內心充滿成就感且毫無遺憾。自2019年組隊以來，兩人克服了無數障礙。在今年2月的冬奧中，雖然短曲項目僅排第5名，但隨後在長曲項目以世界歷代最高的158.13分完成史詩級大逆轉奪金。那種在冰場上合而為一、場外親暱互動的姿態，不僅擄獲了全日本觀眾的心，也讓國際滑冰總會（ISU）今日感性發文：「全世界都會想念你們的。」根據日媒《共同通訊社》報導，「璃來龍」之所以選擇在全盛期引退，最現實的考量在於身體已不堪負荷。現年33歲的木原龍一長期受腰部舊傷（腰椎解離症）所苦；而24歲的三浦璃來則面臨左肩習慣性脫臼的嚴重問題。由於雙人滑包含大量高難度的舉抬、拋跳及托舉動作，這些對身體的巨大衝擊已讓兩人的健康發出警訊。木原龍一回顧這段日子時曾感嘆，為了競技，生活中幾乎沒有滑冰以外的時間，賽前甚至會數週不碰手機以保持專注。在心身都達到極限的情況下，兩人決定在最輝煌的時刻寫下句點。雖然結束了運動員生涯，但「璃來龍」的羈絆並未結束。木原龍一過去曾多次提到，希望能與三浦璃來在未來共同成為指導者。他在今年2月的記者會曾透露：「希望未來能在日本，兩個人一起擔任指導者。女性的部分三浦選手比較了解，我們想一起執教。」三浦璃來當時也表示：「只要木原選手退役，我也會跟著一起退役。」兩人今日的共同退役正好實踐了這份默契。值得注意的是，「璃來龍」宣布退役的時機也展現了極高的人格魅力。他們在13日先驚喜出席了所屬「木下集團」的入社式，為333名新進員工獻上精彩演技與溫暖致詞，在完成對所屬公司的最後報恩後，才於今日發表退役消息。今日兩人預計還將出席赤坂御苑的春季園遊會，讓這個退役日顯得格外隆重且具紀念意義。