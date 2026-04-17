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▲隨著退役消息曝光，兩人近期在奪金後的採訪內容再次成為焦點。（圖／國際滑冰總會ISU）

▲木原龍一的競技生涯並非一帆風順，在遇到三浦璃來之前，他曾歷經兩次拆夥，甚至在27歲那年打算退役。（圖／美聯社／達志影像）

在今年2月米蘭-柯蒂納冬季奧運（Milano-Cortina 2026）寫下歷史，為日本奪得史上首面花式滑冰雙人滑金牌的「璃來龍」組合——33歲的木原龍一（Ryuichi Kihara）與24歲的三浦璃來（Riku Miura），今日（17日）正式宣布將在本賽季結束後退役。這對相差9歲、默契如同一體的「黃金搭檔」，不僅以場上的華麗演技征服世界，場外那超越戰友、耐人尋味的曖昧互動，更是讓全球粉絲直呼：「請原地結婚！」隨著退役消息曝光，兩人近期在奪金後的採訪內容再次成為焦點。在接受日本朝日電視台新聞節目《報道ステーション》採訪時，當木原龍一談到退役後希望能成為教練，為日本培訓下一代雙人滑冰選手時，一旁的三浦璃來隨即送出「超直球」告白。三浦璃來甜蜜表示：「不論龍一君未來有什麼樣的夢想，我都希望可以一直待在他的身邊支持他。」這番近乎告白的發言，讓一向沉穩的大哥哥木原龍一瞬間變身「木頭」，只能傻笑回應：「欸？我是第一次聽到耶，聽妳這麼認真地說出來，還真的很害羞。」這段互動讓台灣與日本網友紛紛暴動，起鬨大喊：「龍一快跪下求婚啊！」對於兩人之間神祕且曖昧的關係，木原龍一在記者會上曾解釋兩人是「戰友」與「家人」，但三浦璃來的回答則更顯堅毅。她曾公開宣示，當木原龍一退役之時，也將是她退役的時候，她不會選擇和其他人搭檔。三浦璃來更曾語帶曖昧地表示，兩人的關係早已像家人，在一起是很理所當然的事，「其他的就交給大家自行想像了。」這種不否認也不肯定的回答，為這對金牌組合增添了濃厚的粉紅色彩。木原龍一的競技生涯並非一帆風順，在遇到三浦璃來之前，他曾歷經兩次拆夥，甚至在27歲那年打算退役。然而，在加拿大教練馬葛迪（Bruno Marcotte）的引薦下，他遇見了當時年僅17歲的三浦璃來。兩人一拍即合，三浦的出現不僅拯救了木原的滑冰生涯，兩人更在7年後站上世界巔峰。前輩高橋成美曾形容：「愛和信任本身是看不到的，但看了雙人滑冰就會看見這兩件事真實存在。」這句話精準捕捉了「璃來龍」在冰場上那種生死與共的默契。對於這對超人氣組合的引退，國際滑冰總會（ISU）今日也感性發文：「全世界都會想念你們的，璃來龍。祝願兩人的新挑戰能有燦爛的未來。」