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儘管中東局勢動盪，且伊朗與美國、以色列之間仍存在外交與軍事衝突，國際足總（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）於昨日（16日）在華盛頓舉行的一場經濟論壇上明確證實，伊朗國家隊將如期參加今年6月至7月在美國、墨西哥及加拿大舉行的2026年世界盃。英凡提諾強調，足球應遠離政治，球員與人民的參賽權利應受到保障。英凡提諾在由《CNBC》主辦的論壇上堅定表示：「伊朗肯定會參加，他們代表的是自己的人民。他們已經取得了參賽資格，且球員們非常渴望上場比賽。」此前，由於美國與以色列自2月28日起與伊朗發生衝突，伊朗曾一度傳出可能退賽，或是要求FIFA將其分組賽程從美國境內移至墨西哥舉行。然而，FIFA以物流與賽事安排過於複雜為由拒絕了這項請求。英凡提諾對此表示，雖然目前局勢緊張，但他希望到夏季開賽時，和平的氣氛能有助於賽事進行。針對伊朗參賽一事，美國總統川普（Donald Trump）曾於社群媒體上公開質疑伊朗球員在美國境內的安全性，認為他們「不宜出現在那裡」。伊朗體育部長杜尼亞馬里（Ahmad Donyamali）起初反應強硬，聲稱在任何情況下都不會出席，但在4月8日停火協議生效後，其立場已有所軟化。杜尼亞馬里日前向伊朗媒體表示，若停火協議持續且美國能保證球員與隊職員的安全，伊朗參賽的機會將會大大提升。根據抽籤結果，伊朗隊被分在G組，基地設在亞利桑那州的圖森，分組賽將先後在西雅圖與洛杉磯舉行。2026年世界盃將寫下多項歷史，這是該項賽事創辦96年來首度擴大至48支球隊參加。比賽將於6月11日在墨西哥市拉開帷幕，分組賽分為12組，每組前2名以及8支戰績最好的第3名球隊將晉級32強淘汰賽。伊朗隊的分組賽程如下：6月15日： 對陣紐西蘭6月21日： 對陣比利時（於洛杉磯英格爾伍德舉行）6月26日： 對陣埃及英凡提諾感性地說道：「如果沒有其他人相信能搭起橋樑並讓大家團結在一起，那麼FIFA會負起這個責任。」