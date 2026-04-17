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日本第一雙滑組合「璃來龍」今（17）日宣布一同退役，讓外界相當不捨，但也為兩人送上祝福。不過「璃來龍」在本月15日登上日本Google Chrome廣告，三浦璃來、木原龍一在影片中重現許多經典動作，留下美麗的瞬間，兩人甚至互飆演技，三浦更問：「我的夥伴非常愛哭，該怎麼辦？」木原皺眉表示，「搜尋查不到這個吧！」一來一回相當逗趣。「璃來龍」今年才剛獲米蘭冬奧花式滑冰雙人組冠軍，今早共同宣布退役，震撼運動界，三浦璃來、木原龍一自2019開始搭配後，相伴7年的情感直到最後都選擇一起畫下花滑生涯句號。不過，兩人15日轉戰廣告界，初次挑戰演技，互動相當可愛。兩人共拍攝兩部短廣告，在「愛哭的夥伴」篇中，兩人坐在冰場旁展現自然的互動。只見三浦璃來打開手機AI，用語音詢問，「我的夥伴非常愛哭，該怎麼辦？」木原龍一在一旁皺眉、溫柔吐槽，「搜尋查不到這個吧！」不料AI給予木原龍一的建議居然是，「抬頭並張開嘴巴，能從物理上較容易地阻礙淚水從淚腺流出。」甚至還建議龍一可以把情緒寫在紙上。 璃來看到答案後搞笑推了推龍一「試試看」，遭龍一回絕，兩人流露自然的演技。除了挑戰演技外，璃來與龍在另一篇「支撐 No.1」中，不僅展現了優美的旋轉與高速的捻轉四周跳（Twist Lift），還有許多經典動作，也在退役前留下美好的影像紀錄。與廣告一同上傳的還有兩人拍攝的幕後花絮，雖然拍攝地就在兩人的平時練習、比賽的冰場上，但正式開拍前為了不讓身體受傷，兩人進行了仔細的暖身，開鏡前還不斷確認演技與動作，相當敬業。且當當攝影師在冰上奔跑追逐拍攝動態鏡頭後，兩人立刻跑上前關心，展現了體貼工作人員的一面。採訪中「璃來龍」也談及「對彼此深厚的信賴關係」，三浦提到木原的「溫柔」與「認真」是 No.1；木原則稱讚三浦在「被逼入絕境時」的心志強韌是世界第一。兩人雖然都拿到奧運獎牌殊榮，但生活目標與普通人無異，三浦希望能考取駕照，木原則想挑戰公路車，兩人都有除了滑冰外的夢想等待完成。