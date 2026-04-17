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於2026年米蘭冬奧為日本奪下首面雙人滑金牌的「璃來龍」組合，於今（17）日無預警宣布退役。兩人今天下午身著傳統和服，受邀出席天皇主辦的「春季園遊會」，正式向大眾告別競技生涯。據日媒報導，木原龍一在現場受訪時感性表示，花滑生涯已完成所有挑戰，未來目標是與三浦璃來一同轉向教練職。「璃來龍」成為日本花滑傳奇，今早透過社群平台發聲，坦言競技生涯已「竭盡全力、毫無遺憾」為花滑比賽生涯寫下句點。不過兩人的故事尚未結束，下午出席東京赤坂御苑的園遊會，三浦璃來身穿嫩粉色和服亮相、木原龍一則是配上一席灰色和服，兩人相當搶眼。由於退役消息來得猝不及防，引發各界猜測引退動機。據日媒《每日新聞》報導，三浦璃來當下先是感謝各界支持，但表示詳細原因將於後續的正式記者會完整說明。木原龍一則說，他們已在園遊會中向天皇表達對未來的規劃，「有著想誠實傾訴當下心情的想法」，並期待能讓更多日本民眾認識雙人滑的魅力，未來將投入教學研究。因此，這並非兩人的故事的終點，據兩人所述，「璃來龍」退役後也將以「指導者」身分延續兩人的合作默契，三浦璃來也強調，「我的意見完全與木原選手相同」。