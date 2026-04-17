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▲味全龍郭天信跑出本季第6盜，也是他生涯第90次盜壘成功，距離百盜里程碑還有10次。（圖／味全龍提供,2026.4.17）

中華職棒味全龍外野手郭天信今（17）日在天母主場面對中信兄弟的比賽中，首局敲安後立刻發動盜壘，完成個人本季第6盜、生涯第90盜，最重要的是，這一盜是郭天信跨季連續22次盜壘成功，刷新1998年10月17日至1999年10月6日兄弟象陳瑞振所保持的連續21次盜壘成功，樹立「郭天信障礙」。郭天信此役續扛龍隊開路先鋒、中外野，首局首打席就從兄弟先發投手勝騎士（Mario Sanchez）手中敲出安打，上壘後馬上發動盜壘，並且順利進佔二壘，完成個人本季第7次盜壘。郭天信這盜別具意義，這是他跨季連續22次盜壘成功，刷新1998年10月17日至1999年10月6日兄弟象陳瑞振所保持的連續21次盜壘成功。郭天信確定破紀錄後，也拔起二壘壘包，接受現場球迷掌聲，隨後郭天信靠著隊友的推進站上三壘得分大關，但劉基鴻遭到三振，陳子豪飛球出局，龍隊留下殘壘。郭天信這一盜也是他生涯第90次盜壘成功，距離他生涯百盜正式進入倒數M10，以他的進度，有望在5月就達成個人百盜里程碑。