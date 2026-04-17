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中華職棒統一7-ELEVEn獅今（17）日靠著外野手李丞齡的致勝安打，以9：5擊退富邦悍將，李丞齡相隔1416天再度拿下MVP，獅隊總教練林岳平賽後表示，李丞齡以前個性「大形」，離隊出去走一圈後，心境成長了不少；李丞齡相當感謝餅總給他機會上場，「也沒有說一定要表現給誰看，就是享受每次站在打擊區揮棒的感覺。」他坦言感謝自己過去的魯莽，「我覺得那時候是一個很不好的示範，所以我回來要比之前還要更努力。」李丞齡此役敲出致勝安打，當時鏡頭照到獅隊總教練林岳平，表情相當開心、振奮，餅總賽後解釋，「每個人打回分數我都很開心啦，不是只有他。因為目前這個陣容，確實不會太苛責。但希望他們帶著這樣的氣勢跟活潑的樣子去比賽。」談到李丞齡，餅總認為子弟兵的心境應該有不同，「對於打棒球，或是從事這個棒球行業，他應該有不一樣的思維。」餅總用「大形（tuā-hîng，意思：自以為是）」來形容以前的李丞齡，「現在比較謹慎想要做好。去年剛回來，因為太久沒比賽，融入的時間沒那麼快。那今年剛好（陣容）需要，他如果這樣表現的話，會有他的一席之地。」李丞齡前次拿下MVP是2022年6月1日，同樣是在新莊面對悍將，「蠻感動的，我出去了又回來，感謝餅總給我這樣的機會。」李丞齡說，自己保持享受當下的競爭，「也沒有說一定要表現給誰看，就是享受每次站在打擊區揮棒的感覺。」李丞齡有感而發，「我感謝過去自己那種魯莽，讓我現在回來，知道自己要更努力。我覺得那時候是一個很不好的示範，所以我回來要比之前還要更努力。」李丞齡說，開季至今雖然數據不錯，但自己感覺還不到最好，「盡可能去做自己能控制的事情。」李丞齡回想去年剛歸隊時，出賽是有一場沒一場，「以時候對左投才會上場，所以策略上不像現在，有做了一些改變。」李丞齡坦言，自己的角色不是前段班的先發選手，「我盡可能想辦法去幫助球隊，其他就沒想太多。」聽到餅總形容自己過去的行為很「大形」，李丞齡明白意思，「餅總之前都有跟我說個性壓一下，不要太興奮，之前會過於興奮想要展現什麼。」李丞齡現年25歲，2018年選秀第4輪入隊，2023年曾因「生活管理不佳」，遭到餅總點名，還被移出60人名單，該年季末就以生涯規劃為由自請離隊，2024年加入美國獨立聯盟，但僅打半季就遭到釋出，返台前曾在紐約餐廳打工。去年季初李丞齡主動詢問獅隊能否回歸測試，經過春訓觀察，最後成功回到中職舞台。