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球員 畢業年份 旅美年份 最高層級（球隊） 簽約金 現況 何紹彬 2012年 2017年 高階1A（馬林魚） 無 訓練中心駐場教練 宋文華 2015年 2016年 3A（教士） 67.5萬美元 運動基地駐場教練 李灝宇 2021年 2021年 大聯盟（老虎） 65萬美元 現役球員 李晨薰 2020年 2023年 新人聯盟（巨人） 80萬美元 現役球員 林維恩 2024年 2024年 2A（運動家） 135萬美元 現役球員 柯敬賢 2024年 2024年 1A（道奇） 75萬美元 現役球員 陽念希 2024年 2025年 新人聯盟（巨人） 50萬美元 現役球員

宋文華是首位畢業於平鎮高中，獲得MLB球隊簽約金的球員。（圖／NOWnews資料照）

▲林維恩（中）加盟運動家僅2年就登上2A，未來有機會成為平鎮高中首位登上大聯盟的投手。（圖／大漢行銷提供）

效力美職MLB底特律老虎的「台灣怪力男」李灝宇，傳出被升上大聯盟，不僅成為第19位登上棒球最高殿堂的台灣球員，也是平鎮高中隊史首位大聯盟球員。平鎮高中棒球隊成立於2003年，相比南英、高苑甚至屏中等隊史更悠久的南部傳統強權，平鎮高中其實還不算老牌學校，隊史首位職棒球員直到2012年才出現，就是2006年畢業的賴鴻誠，至於首位平鎮應屆畢業生加入職棒，則是2013年加入兄弟象的王則鈞。平鎮高中雖然近10年來是國內首屈一指的棒球強校，中職現役就有超過50位「平鎮幫」成員，但實際上隊史24年來，成功踏上旅美之路的球員，其實僅有7位。若不算上2012年畢業、直到2017年才自主追夢的何紹彬，首位畢業於平鎮高中、實質獲得大聯盟球隊簽約金的球員，是2015年畢業、2016年旅外的宋文華，至於應屆畢業旅美首人，則正好也是隊史首位登上大聯盟的李灝宇（2021年）。從李灝宇旅美追夢後，平鎮高中輸出MLB體系球員有變多趨勢，從2023年大三的李晨薰旅外開始，到2024年「黃金梯次」達到高峰，一口氣出產林維恩、柯敬賢2位潛力大物，再算上晚了超過半年、簽約舊金山巨人的陽念希，以及旅日組的黃錦豪，等於該屆平鎮就有3人旅美、共4人展開旅外生涯。從隊史脈絡來看，不難發現21世紀初展開旅外生涯的，多半都是南部強權球隊，如郭泓志、胡金龍、林哲瑄是南英商工，曹錦輝、陳偉殷則是高苑工商，倪福德、李振昌為屏東高中，2010年後則有西苑高中的胡智爲、三民高中曾仁和、興大附農張育成等人，獨缺平鎮幫。此外，近年與平鎮戰力旗鼓相當的「投手王國」穀保家商，實際上隊史也還未有大聯盟球員，目前最接近的是效力響尾蛇3A的林昱珉。