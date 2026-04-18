效力美職MLB底特律老虎的「台灣怪力男」李灝宇，傳出被升上大聯盟，不僅成為第19位登上棒球最高殿堂的台灣球員，也是平鎮高中隊史首位大聯盟球員。平鎮高中作為台灣當代最強青棒球隊，為何在2026年以前隊史竟從未有過球員升上大聯盟，這段旅美追夢路，或許得從平鎮高中棒球隊成立時之初看起。
平鎮首位職棒球員是賴鴻誠 24年隊史僅7人旅美
平鎮高中棒球隊成立於2003年，相比南英、高苑甚至屏中等隊史更悠久的南部傳統強權，平鎮高中其實還不算老牌學校，隊史首位職棒球員直到2012年才出現，就是2006年畢業的賴鴻誠，至於首位平鎮應屆畢業生加入職棒，則是2013年加入兄弟象的王則鈞。
平鎮高中雖然近10年來是國內首屈一指的棒球強校，中職現役就有超過50位「平鎮幫」成員，但實際上隊史24年來，成功踏上旅美之路的球員，其實僅有7位。
李灝宇是首位應屆畢業生旅美 2024年林維恩、柯敬賢是超級大物
若不算上2012年畢業、直到2017年才自主追夢的何紹彬，首位畢業於平鎮高中、實質獲得大聯盟球隊簽約金的球員，是2015年畢業、2016年旅外的宋文華，至於應屆畢業旅美首人，則正好也是隊史首位登上大聯盟的李灝宇（2021年）。
從李灝宇旅美追夢後，平鎮高中輸出MLB體系球員有變多趨勢，從2023年大三的李晨薰旅外開始，到2024年「黃金梯次」達到高峰，一口氣出產林維恩、柯敬賢2位潛力大物，再算上晚了超過半年、簽約舊金山巨人的陽念希，以及旅日組的黃錦豪，等於該屆平鎮就有3人旅美、共4人展開旅外生涯。
穀保家商也未有大聯盟球員 最接近的是林昱珉
從隊史脈絡來看，不難發現21世紀初展開旅外生涯的，多半都是南部強權球隊，如郭泓志、胡金龍、林哲瑄是南英商工，曹錦輝、陳偉殷則是高苑工商，倪福德、李振昌為屏東高中，2010年後則有西苑高中的胡智爲、三民高中曾仁和、興大附農張育成等人，獨缺平鎮幫。
此外，近年與平鎮戰力旗鼓相當的「投手王國」穀保家商，實際上隊史也還未有大聯盟球員，目前最接近的是效力響尾蛇3A的林昱珉。
⚾平鎮高中隊史旅美球員整理：
我是廣告 請繼續往下閱讀
平鎮高中棒球隊成立於2003年，相比南英、高苑甚至屏中等隊史更悠久的南部傳統強權，平鎮高中其實還不算老牌學校，隊史首位職棒球員直到2012年才出現，就是2006年畢業的賴鴻誠，至於首位平鎮應屆畢業生加入職棒，則是2013年加入兄弟象的王則鈞。
平鎮高中雖然近10年來是國內首屈一指的棒球強校，中職現役就有超過50位「平鎮幫」成員，但實際上隊史24年來，成功踏上旅美之路的球員，其實僅有7位。
李灝宇是首位應屆畢業生旅美 2024年林維恩、柯敬賢是超級大物
若不算上2012年畢業、直到2017年才自主追夢的何紹彬，首位畢業於平鎮高中、實質獲得大聯盟球隊簽約金的球員，是2015年畢業、2016年旅外的宋文華，至於應屆畢業旅美首人，則正好也是隊史首位登上大聯盟的李灝宇（2021年）。
從李灝宇旅美追夢後，平鎮高中輸出MLB體系球員有變多趨勢，從2023年大三的李晨薰旅外開始，到2024年「黃金梯次」達到高峰，一口氣出產林維恩、柯敬賢2位潛力大物，再算上晚了超過半年、簽約舊金山巨人的陽念希，以及旅日組的黃錦豪，等於該屆平鎮就有3人旅美、共4人展開旅外生涯。
穀保家商也未有大聯盟球員 最接近的是林昱珉
從隊史脈絡來看，不難發現21世紀初展開旅外生涯的，多半都是南部強權球隊，如郭泓志、胡金龍、林哲瑄是南英商工，曹錦輝、陳偉殷則是高苑工商，倪福德、李振昌為屏東高中，2010年後則有西苑高中的胡智爲、三民高中曾仁和、興大附農張育成等人，獨缺平鎮幫。
此外，近年與平鎮戰力旗鼓相當的「投手王國」穀保家商，實際上隊史也還未有大聯盟球員，目前最接近的是效力響尾蛇3A的林昱珉。
⚾平鎮高中隊史旅美球員整理：
|球員
|畢業年份
|旅美年份
|最高層級（球隊）
|簽約金
|現況
|何紹彬
|2012年
|2017年
|高階1A（馬林魚）
|無
|訓練中心駐場教練
|宋文華
|2015年
|2016年
|3A（教士）
|67.5萬美元
|運動基地駐場教練
|李灝宇
|2021年
|2021年
|大聯盟（老虎）
|65萬美元
|現役球員
|李晨薰
|2020年
|2023年
|新人聯盟（巨人）
|80萬美元
|現役球員
|林維恩
|2024年
|2024年
|2A（運動家）
|135萬美元
|現役球員
|柯敬賢
|2024年
|2024年
|1A（道奇）
|75萬美元
|現役球員
|陽念希
|2024年
|2025年
|新人聯盟（巨人）
|50萬美元
|現役球員