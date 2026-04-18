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NBA傳奇總教練瑞佛斯（Doc Rivers）今日在知名媒體人比爾·西蒙斯（Bill Simmons）的播客節目中投下震撼彈，正式宣布從NBA總教練崗位退休。瑞佛斯透露，在與密爾瓦基公鹿隊層峰會面後，他已決定不再執教，將回歸家庭陪伴孫輩，為長達27年的執教生涯畫下句點。瑞佛斯在節目中談到了退休的契機，他透露約7周前曾與公鹿隊老闆會面。當時球團詢問他的意願，甚至提出若配合球隊計畫，可再續任1至2年，但他當場回絕並告訴教練團：「是時候該退休了。」「我熱愛執教，也取得了許多成功，職業生涯的高峰遠多於低谷。」瑞佛斯感性地表示：「但我已經為籃球付出了47年，且幾乎沒有休息過，我現在只想給自己一個假期，去過一般人的生活，陪伴我的孫子們。現在我可以說，我會非常驚訝自己是否還會再執教任何一場比賽。」瑞佛斯的總教練生涯始於1999年的奧蘭多魔術隊，執教首年便榮膺年度最佳教練。2008年，他率領波士頓塞爾提克隊奪得總冠軍，自此奠定名帥地位。在長達27年的教頭生涯中，他先後掌舵魔術、塞爾提克、快艇、76人及公鹿等5支球隊。瑞佛斯職業生涯共19次率隊殺入季後賽，累積獲得114場季後賽勝場。他在例行賽累計獲得1194場勝利，勝場數高居NBA歷史第六位。憑藉卓越的成就，他已於2026年正式入選奈史密斯籃球名人堂。瑞佛斯的退休之路略顯波折。2023年遭費城76人隊解雇後，他原本已轉任ESPN球評，但在公鹿隊季中開除新任教頭阿德里安·格里芬（Adrian Griffin）後被重金挖角復出。雖然當時寄望能帶領安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與里拉德（Damian Lillard）奪冠，但公鹿始終未能突破首輪，而里拉德也已於季後回歸波特蘭拓荒者隊。隨著瑞佛斯的轉身離開，NBA也告別了一位充滿人格魅力與領導力的功勳教頭。儘管執教後期面臨不少挑戰與質疑，但瑞佛斯對NBA過去20年的格局影響深遠，其1194勝的里程碑也將成為後來者難以逾越的高山。