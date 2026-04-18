我是廣告 請繼續往下閱讀

聖地牙哥教士隊今（18）日正式寫下大聯盟歷史新篇章。已故老闆彼得·塞德勒（Peter Seidler）的家族成員已達成協議，將球隊出售給億萬富翁荷西·費里希安諾（José E. Feliciano）及其妻子關札·瓊斯（Kwanza Jones）。這筆交易金額高達驚人的39億美元（約新台幣1260億元），不僅打破了大聯盟球隊的售價紀錄，更徹底顛覆了「小市場球隊無法競爭」的刻板印象。這筆39億美元的交易案，輕易超越了2020年對沖基金大亨史蒂夫·柯恩（Steve Cohen）以24.2億美元收購紐約大都會隊的舊紀錄。令人震驚的是，教士隊位於全美最小的媒體市場之一，且從未奪得世界大賽冠軍，其售價卻比位於全美最大市場的紐約大都會高出約63%。外媒分析指出，教士隊的高價值來自於塞德勒家族近年的積極投資。雖然聖地牙哥縣人口僅340萬，遠低於邁阿密等大城市，但教士隊透過簽下馬查多、柏格茲（Xander Bogaerts）及塔提斯（Fernando Tatis Jr.）等球星，將球隊打造成一支常勝軍，並連續三季刷新主場票房紀錄，去年更吸引超過343萬名粉絲進場，僅次於洛杉磯道奇隊。教士隊當家球星馬查多在今日與天使隊的賽前受訪時，對這筆交易感到無比興奮。馬查多表示：「我很期待與他們見面並對談，我認為他們願意投入這個數字是非常特別的，這告訴了你他們想為這支球隊帶來什麼。」馬查多也對費里希安諾的波多黎各背景感到自豪，表示能有另一位拉丁裔老闆加入大聯盟意義重大：「這告訴你棒球正朝著什麼方向發展。我很榮幸能有一位拉丁裔老闆來到聖地牙哥，他一定會為這座城市和球隊帶來偉大的事物。39億美元是一個巨大的里程碑。」現年53歲的新老闆費里希安諾是私募股權公司「清湖資本」（Clearlake Capital）的聯合創始人，他也是英超豪門切爾西隊（Chelsea）的共同所有人之一。這筆天價交易案也給了大聯盟其他「吝嗇型」小市場老闆一記當頭棒喝。教士隊的成功證明了，即便沒有高額的地區電視轉播合約，只要老闆願意砸錢投資戰力、展現贏球決心，球迷自然會買單進場並購買周邊。教士隊的案例告訴全大聯盟：提高球隊價值最快的方式，就是投資球員並努力贏球。