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在周四附加賽中因絆倒熱火隊中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）引發軒然大波的黃蜂隊控衛拉梅洛·鮑爾（LaMelo Ball），今（18）日在東區第8名爭奪戰前夕接受採訪，首度還原賽後未能在第一時間致歉的原因。鮑爾強調自己並非惡意傷人，賽後更一度在更衣室門口等候對方，但因考慮到對方輸球後的低落情緒，才選擇暫時不打擾。阿德巴約昨日曾透露，自受傷後兩人並無任何溝通。對此，鮑爾今日在奧蘭多訓練場回應，他在比賽當晚確實有心致歉：「賽後我就想找他，甚至在更衣室門口等候，並詢問保全人員他的動向。保全說他正在洗澡，而且考慮到剛輸掉一場關鍵比賽，心情肯定很差。」鮑爾表示，人在輸球後通常不想說話，所以他決定不進去打擾，「阿德巴約後來也說之後會再聯繫我，當時場面確實比較混亂。」針對聯盟事後追判該動作為「二級惡意犯規」，並開出合計6萬美元（包含絆人3.5萬及採訪言詞不當2.5萬）的罰單，鮑爾重申自己與阿德巴約絕無私人恩怨。針對網友挖出2024年他也曾對阿德巴約使出類似絆人動作，鮑爾平淡表示：「這只是籃球場上的對抗而已，我相信他心裡清楚，我對聯盟任何球員都沒有過節。」熱火主帥史波斯特拉（Erik Spoelstra）雖然先前曾重批該動作「既骯髒又危險」，但今日態度轉趨緩和，表示不認為鮑爾是個球風骯髒的球員，且既然聯盟已有定論，這件事就該「翻篇了」。儘管身陷絆人風波，鮑爾並未遭到禁賽。他今日將率領夏洛特黃蜂隊在奧蘭多挑戰魔術隊，爭奪東區最後一張季後賽門票。黃蜂隊目前正背負著NBA最長的連續9年無緣季後賽紀錄，這場比賽對鮑爾與整支球隊而言至關重要。被問到是否會受風波影響時，鮑爾展現了極強的心理素質：「我的心態一直很平穩，這件事完全不會影響我的場上發揮。」全台球迷也將持續關注這位全才後衛能否在關鍵戰役中證明自己，用實力帶領黃蜂隊挺進季後賽。