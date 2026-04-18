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巴西籃壇傳來令人心碎的消息！被譽為籃球史上最偉大得分手之一、外號「聖手」的名人堂球星奧斯卡舒密特（Oscar Schmidt），在與腦瘤頑強搏鬥15年後，於今（18）日安詳辭世，享壽68歲。他的家人在聲明中讚揚他即便面對病魔，依然展現出勇氣與對生命的熱愛，他的離開象徵著一個時代的終結，但其偉大的傳奇將永遠啟發全球運動員。舒密特最為人津津樂道的，便是他對巴西國家隊長達19年的忠誠。1984年他雖被NBA紐澤西籃網（New Jersey Nets）選中，但當時大聯盟規定NBA球員不得代表國家隊參賽，他毅然選擇放棄NBA夢想。「如果我在那裡打一場球，我就再也不能為國家隊效力了。」舒密特在名人堂入選典禮上曾自豪地說。這份堅持在1987年泛美運動會（Pan American Games）迎來榮耀時刻。舒密特狂轟46分，率領巴西以120：115擊敗美國隊，這是美國隊首次在本土重大國際賽事吃下敗仗。他的傳奇對手「大鳥」柏德（Larry Bird）今日也發聲明哀悼：「他毫無疑問是史上最偉大的球員之一，能在他入選名人堂時擔任引薦人是我一生的榮幸。」金州勇士總教練柯爾（Steve Kerr）在今日對戰太陽賽前，特別表達對舒密特的敬意。柯爾（Steve Kerr）曾於1986年世錦賽與其對壘，甚至在該場比賽遭遇十字韌帶斷裂，當時竟是舒密特親自將受傷的柯爾抱出場外。「他是我這輩子見過最偉大的射手之一，他擁有類似柯瑞的那種直覺與心態，出手時從不遲疑。」柯爾感性地表示，舒密特在巴西是絕對的象徵，整個勇士球團都為此感到哀悼。身高203公分的舒密特生涯跨足五屆奧運與四屆世錦賽，至今仍是這兩項大賽的歷史得分王。他曾寫下奧運單場55分、世錦賽單場52分的恐怖紀錄，生涯累積49737分的非正式總得分，曾長期超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），直到2024年才被詹姆斯（LeBron James）超車。面對「聖手」封號，舒密特生前總是謙虛表示：「我沒有神聖的手，我只有訓練過的手。」這種苦練精神讓他即便在2011年確診腦瘤後，依然轉型為勵志演說家激勵無數人。