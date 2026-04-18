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▲味全龍郭天信跑出本季第7盜，也是他生涯第90次盜壘成功，距離百盜里程碑還有10次。（圖／味全龍提供,2026.4.17）

中華職棒味全龍「天哥」郭天信昨（17）日跑出本季7盜、生涯第90盜，還締造連續22次盜壘成功，打破1998年至1999年由陳瑞振所保持的連續21次紀錄，正式樹立「天哥障礙」。郭天信今（18）日賽前笑說，人生第一次拔起壘包，有點不好意思，距離生涯百盜僅剩下10次，郭天信有機會在1個月內拔起2次壘包，「很開心有這個機會可以破紀錄，追平（紀錄）的時候有點不敢跑。」郭天信前役首局首打席就從兄弟先發投手勝騎士（Mario Sanchez）手中敲出安打，上壘後馬上發動盜壘，並且順利進佔二壘，完成個人本季第7次盜壘。郭天信這盜別具意義，這是他跨季連續22次盜壘成功，刷新1998年10月17日至1999年10月6日兄弟象陳瑞振所保持的連續21次盜壘成功，破紀錄當下，郭天信拔起二壘壘包，接受現場球迷掌聲。郭天信今日賽前表示，其實一開始不知道有這個紀錄，直到連續盜壘成功20次後，才經由媒體提醒而得知，「我也不知道幾次才破紀錄，就是跑我的。」本週作客新莊時，郭天信也有幾次盜壘機會，但最後未發動盜壘，他透露，因為有破紀錄就要拔壘包，因此需要知會主隊，感覺到悍將有防範，因此選擇不跑。郭天信透露，基本上教練團都對他「開綠燈」，自己上壘的目標是為了擾亂投手，「盡可能讓投手牽制，讓他覺得我很煩，然後沒有辦法專心面對打者，也許會有更好球讓我隊友攻擊，這是我比較想做的事情。」龍隊總教練葉君璋賽前表示，盜壘除了速度外，還需要有好的「腦袋」，葉總認為郭天信具備這兩項要素，因此才能跑出新紀錄。聽到總教練的稱讚，郭天信說，自己以前比較是為了跑而跑，沒有分析當下狀況，「現在這1、2年比較會去在意這件事，所以成功率好像有比較好一點，會繼續往這個方向努力。」前役跑出新紀錄當下，郭天信將壘包拔起，他笑說這是他第一次拔壘包，有點不好意思。不過距離他個人生涯百盜也邁入倒數階段，只要再跑出10次，就可以達成個人生涯里程碑，若依郭天信這樣的進度，還不用到5月，有機會在4月底再舉起一次壘包。