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中華職棒味全龍今（18）日靠著劉基鴻的逆轉2分砲以及打線在8局下的一輪猛攻，以8：1擊退中信兄弟，有趣的是，劉基鴻開轟前，旅日強投「龍之子」徐若熙驚喜現身龍隊轉播頻台「龍TV」，隨後劉基鴻立刻開轟，徐若熙興奮留言，「一定是我進來！我在的時候怎麼沒有全壘打！」賽後劉基鴻笑說，「謝謝他為我們加油，希望他也找回手感，丟出好比賽。」賽後劉基鴻被問到有沒有感覺到「神秘力量」，他笑說沒有，比賽當下不知道徐若熙有看轉播，賽後透過工作人員才知道此事。劉基鴻說，平常與徐若熙都會互相關心，「希望他投好，他也希望我們贏球。」徐若熙昨日表現不理想，劉基鴻透露，徐若熙出賽前有跟他說加油，「這時候不好意思打擾他。」談到對黎克（Nick Nelson）的關鍵逆轉砲，劉基鴻說，當時已經2好球，把握第3顆好球，專注在自己的好球帶，積極去進攻，他直言黎克實力不錯，前面團隊遭到壓制，「那支全壘打，感覺球隊氣氛活絡，氣勢更好。」有趣的是，劉基鴻這支全壘打，差點擊中左外野「星空露營席」，差點又跟4月4日一樣打破帳篷，他笑說，「領隊說發票不會寄給我，要我要盡量打，看能不能打到更後面一點。」龍隊本週與航空公司合作舉辦主題日，劉基鴻拿下MVP，也獲得一張扎幌來回單人機票，他笑說只有單人，一個人不好出去，記者建議他明天再拿1次MVP，能夠湊一組雙人機票。此外，龍隊單場得8分，共抽出7張機票給現場的球迷（得幾分抽幾張，上限7張）。