台灣乙級足球聯賽再現驚心動魄的關鍵戰役！高雄先鋒今（18）日作客台北迎風足球場挑戰桃園國際，雙方鏖戰全場互有攻守，直到全場比賽第86分鐘，高雄先鋒才靠著莊家維精準角球助攻凌文瑞破門，最終以1：0險勝桃園國際，收下關鍵3分積分，高雄先鋒正式搶下明年台灣企業甲級足球聯賽的門票，更極有機會在下週4月26日於主場封王。

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悶戰86分鐘終破僵局！凌文瑞門前內側推進奪關鍵勝利

本場比賽雙方自開賽起便陷入膠著，高雄先鋒雖然積極透過邊路推進並利用定位球製造威脅，但桃園國際防線十分穩健，多次化解門前險情。直到下半場比賽進入尾聲，第86分鐘高雄先鋒獲得角球機會，由99號莊家維操刀送入禁區，14號凌文瑞精確掌握時機於門前內側推射得手，打破0：0僵局，點燃全場氣氛，終場就以1：0帶走勝利。

隊史里程碑達成！高雄先鋒確定下賽季晉升企業甲級聯賽

憑藉這場關鍵勝利，高雄先鋒本季整體積分與排名已足以確保在下個賽季升上台灣足球最高層級的「台灣企業甲級足球聯賽」，寫下隊史最重要的發展里程碑。球隊本季展現出極為成熟的攻守體系，特別是在高壓的關鍵時刻展現把握機會的能力，成功從競爭激烈的乙級聯賽中脫穎而出。

完成晉級企甲的初步目標後，高雄先鋒下一個挑戰是力爭乙級聯賽冠軍。球隊有望在4月26日於主場高雄楠梓足球場提前封王。若屆時順利拿下勝利，高雄先鋒將以乙級第一名的王者之姿進軍企甲聯賽，為本賽季畫下最完美句點。

▲高雄先鋒確定於下賽季晉升台灣企業甲級足球聯賽，4月26日將在主場楠梓足球場挑戰提前封王。（圖／高雄先鋒提供）
▲高雄先鋒確定於下賽季晉升台灣企業甲級足球聯賽，4月26日將在主場楠梓足球場挑戰提前封王。（圖／高雄先鋒提供）

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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...